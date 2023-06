Roma: pugno duro della UEFA, decisione pesantissima

Oltre il danno, pure la beffa. Dopo aver perso la finale di Europa League ai rigori, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare

L’arbitro inglese della finale di Europa League, Anthony Taylor, è stato preso di mira da Josè Mourinho. In aeroporto a Budapest i tifosi giallorossi l’hanno attaccato duramente sia verbalmente che fisicamente con un lancio della sedia come si evince dalle testimonianze video.

La Roma sperava di rientrare in Champions League, ma la vittoria non è arrivata in finale. La compagine giallorossa proverà così a vincere l’Europa League nella prossima stagione, ma sarà difficile replicare la cavalcata entusiasmante. La rabbia nel finale ha avuto la meglio con Mourinho protagonista in maniera assoluta per le numerose critiche rivolte al direttore di gara inglese.

Roma, a breve la decisione: ora rischia tanto

Una situazione paradossale quella avvenuta nelle ore successive alla finale di Europa League. La direzione arbitrale non è piaciuta affatto alla compagine giallorossa con Mourinho che non si è fermato minimamente.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Messaggero” la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare per l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, dopo le sue dichiarazioni pesanti contro l’arbitro inglese Taylor. Quest’ultimo, poi, è stato anche aggredito verbalmente e fisicamente in aeroporto dai tifosi giallorossi. Nel post-partita il portoghese aveva dichiarato in tv: “Sembrava spagnolo, non si è neanche vergognato quando ha dato il rigore poi tolto al Var“. La sua furia è continuata nel parcheggio all’interno dello stadio: “Sei una disgrazia”, venendo calmato dal designatore Uefa Rosetti.

Ora potrebbe arrivare una lunga squalifica, almeno di 3 turni e non solo. L’ex arbitro inglese, Keith Hackett, sul Telegraph ha dichiarato: “Mourinho dovrebbe essere squalificato per almeno 10 giornate dopo l’orrore visto all’aeroporto di Budapest”. Al momento, come svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, non rischia nulla la Roma, perché il club giallorosso non avrebbe potuto fare di più.

Per il club capitolino arriverà una multa per lancio di oggetti, accensioni di materiale pirotecnico, danneggiamento, disturbi della folla e condotta impropria della squadra. Ora si aspetterà la decisione ufficiale per poi capire se ci siano o meno i margini anche per un ricorso. Mourinho rischia davvero tanto dopo gli attacchi ripetuti a Taylor nella finale di Europa League. Ancora una volta l’allenatore portoghese è nel mirino per atteggiamenti poco consoni al direttore di gara.