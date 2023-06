Max Verstappen, adesso è finita davvero: c’è la conferma ufficiale

Max Verstappen è l’assoluto dominatore di questo campionato mondiale di Formula 1, con un’imprendibile Red Bull. Adesso è finita davvero

L’unico pensiero per il fenomeno olandese può essere rappresentato dal compagno di squadra, Sergio Perez. Fino a questo momento, però, è difficile poter ipotizzare una vera sfida.

Il Circus della Formula 1 si sposta in questo fine settimane a Barcellona, dove domenica verrà disputato il Gran Premio di Spagna. Il settimo round di questo campionato dovrebbe vivere ancora una volta della sfida interna tra le due monoposto Red Bull, considerando il feeling delle “Lattine energetiche” al Montmelò. Finora i due alfieri di Milton Keynes si sono aggiudicati tutti e 6 gli appuntamenti iridati (4 Verstappen e 2 Perez), con ben 4 doppiette. Un dominio assoluto con le rivali in netta crisi.

Il bicampione del mondo olandese svetta nella classifica iridata con 144 punti, contro i 105 del messicano. Il terzo, Fernando Alonso, è a 93, a distanza di sicurezza. Con questo passo si rischia di decidere tutto entro la fine dell’estate, con buona pace della competizione e dello spettacolo. Le uniche speranze che hanno i tifosi e la stessa Liberty Media è che i due piloti Red Bull arrivino a scontrarsi ad armi pari in pista. Il problema in questo discorso è che Perez dovrebbe essere all’altezza di Verstappen, per ora utopia.

Max Verstappen senza rivali in Formula 1: c’è la bocciatura

A pensarla in questo modo è anche il super consulente Red Bull Helmut Marko, che dopo Montecarlo non ha usato mezze misure per fotografare la situazione.

“Max è cresciuto molto come pilota, anche in personalità. Quando l’ho paragonato a Senna in molti mi hanno deriso ma adesso dovranno pian piano ricredersi”.

Poi su Perez, ai microfoni di Oe24, ha aggiunto: “Lotta per il Mondiale non c’è, è già finita. Max non ha mai visto in Perez una vera minaccia per il titolo”. Parole molto forti che fotografano una situazione piuttosto chiara. Al di là dei punti in classifica, non c’è né la quantità di talento necessaria per competere, né l’appoggio da parte della scuderia.

Tutto rema contro le chance di Sergio Perez, che al massimo potrà difendere il secondo posto in classifica, cosa sfumata lo scorso anno a vantaggio di Leclerc. Vedremo si almeno la bagarre per il podio regalerà un pizzico di spettacolo in un Mondiale già scritto e concluso, a detta di tutti.