Scambio disperato: la Juve prova la ‘beffa’ al Milan

La Juventus prova a beffare il Milan in sede di calciomercato con i bianconeri che piombano su un obiettivo dei rossoneri.

Il campionato di Serie A ha dato i suoi verdetti con la Juventus che, per via della penalizzazione da 10 punti, resterà fuori dalla prossima Champions League a vantaggio del Milan.

I bianconeri pensano però ad una vendetta nei confronti del club meneghino in sede di calciomercato. La ‘vecchia signora’ infatti sarebbe piombata su un obiettivo di mercato dei rossoneri, cercando di imbastire uno scambio per soffiare un colpo alla squadra allenata da Stefano Pioli. La dirigenza della Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo asset, è già al lavoro per provare a portare i primi rinforzi nella rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si prova a beffare il Milan

Nel mirino della Juventus sarebbe infatti finito Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, capace di coniugare fase offensiva e fase difensiva, piace ai bianconeri che stanno provando a soffiare il giocatore ai rivali proponendo uno scambio al Chelsea.

La Juventus sarebbe infatti disposta a mettere sul piatto il cartellino di Zakaria. Il centrocampista è in prestito al Chelsea proprio dai bianconeri che sarebbero disposti a lasciar partire a titolo definitivo lo svizzero per assicurarsi il cartellino di Loftus-Cheek. Sull’inglese c’è però da tempo il Milan che ormai è ad un passo dalla chiusura dell’affare con il Chelsea per assicurarsi il cartellino del mediano avendo preso da tempo i primi contatti.

Una richiesta espressa di Stefano Pioli per il proprio centrocampo con il mediano dei londinesi che viene ritenuto perfetto per lo schema in mezzo al campo dei rossoneri, capace di agire sia tra i due davanti la difesa che di ricoprire il ruolo di trequartista di quantità. A frenare le trattative della Juventus al momento ci sono anche le ombre sul destino europeo della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Non sapere se sarà presente o meno nelle coppe della prossima stagione frena infatti i potenziali affari di mercato.

Per quello che riguarda il Milan è ormai certo l’arrivo di Kamada dall’Eintracht Francoforte con il giapponese che si libererà dal contratto con i tedeschi sbarcando a Milanello a costo zero. Oltre a Loftus-Cheek continua ad essere vivo il sogno Milinkovic-Savic e quello relativo a Frattesi. Sia per il giocatore della Lazio che per quello del Sassuolo però, è molto forte la concorrenza delle altre big europee.