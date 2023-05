All-in Juventus: offerta da 40 milioni di euro

La Juve è pronta a sborsare 40 milioni di euro per regalare subito ad Allegri un importante rinforzo: trattativa in corso.

Con la trasferta di Udine la Juventus concluderà una delle stagioni più difficili della sua storia. I bianconeri sono chiamati a conquistare i tre punti per provare almeno a centrare la qualificazione all’Europa League, in attesa di quelle che saranno le decisioni della UEFA dopo le sentenze sportive su plusvalenze e manovra stipendi.

Tuttavia, nelle ultime due gare contro Empoli e Milan – dove sono arrivati due ko – gli uomini di Allegri sono apparsi ormai completamente svuotati e demotivati. Il tecnico livornese, ai microfoni, ha chiaramente detto che la stagione della Juve è finita a Siviglia con la cocente eliminazione nella semifinale di Europa League.

Alla Signora non resta che portare a termine quest’ultimo impegno e concentrarsi poi esclusivamente sulla prossima stagione. I tifosi si augurano di rivedere una Juve finalmente competitiva per lo scudetto, anche se l’eventuale esclusione dalle coppe europee peserebbe non poco sulle ambizioni bianconere. In attesa di capire quali saranno gli scenari futuri, dalla Spagna continuano ad arrivare voci su un forte interessamento della Juventus per una vecchia conoscenza della Serie A.

Nuovo obiettivo per la Juve: pronti 40 milioni di euro

Stiamo parlando di Rodrigo de Paul, passato dall’Udinese all’Atletico Madrid nel 2021 per 35 milioni di euro. Nella sua esperienza con i Colchoneros l’argentino ha finora totalizzato 85 presenze, mettendo a segno 7 reti e fornendo 9 assist ai propri compagni. In mezzo anche il trionfo ai Mondiali in Qatar con la sua Argentina, dove è stato sempre impiegato dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Non è andata ugualmente bene all’Atletico Madrid. Le prestazioni altalenanti del centrocampista non hanno convinto né Diego Simeone né tantomeno i tifosi Colchoneros. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid sarebbe disposto ad ascoltare la proposta della Juventus: il sito Fichajes.net rivela che i bianconera sono pronti a sborsare addirittura 40 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista argentino per la prossima stagione.

Una cifra che i Colchoneros potrebbero accettare, dato che consentirebbe al club di Madrid di recuperare la cifra spesa per prelevare il giocatore dall’Udinese. Resta sempre l’incognita sul mercato della Juventus, che deve fare i conti con un bilancio tutt’altro che roseo e con i mancati introiti in caso di esclusione dall’Europa. Al tempo stesso De Paul potrebbe gradire molto la destinazione juventina.