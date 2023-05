Lo United lo regala: Juve-Milan non è ancora finita

Dal Mancheste United è in uscita un giocatore noto e che necessita di un riscatto: Juventus e Milan sono pronte a contenderselo sul mercato.

Si sblocca un nome di primo piano della Premier League, pronto a cambiare squadra in estate. Una notizia che apre una possibile caccia al giocatore da parte di due delle big della Serie A, anche se la concorrenza pare molto agguerrita. A cedere è il Manchester United, che ha ormai perso la pazienza col giocatore e potrebbe privarsene in forte sconto, rendendolo così molto appetibile per varie squadre. Ma in cambio i Red Devils starebbero pensando a un acquisto proprio in Serie A.

La squadra allenata da Erik ten Hag ha vissuto finalmente una buona stagione, che dopo tanti grandi investimenti lascia intravedere finalmente delle possibilità di crescita. Lo United è terzo in Premier League, ha già vinto la Coppa di Lega e deve ancora giocarsi la finale di FA Cup, ma nella prossima estate punta a perfezionarsi. Nuovi tasselli da aggiungere alla rosa dell’allenatore ex Ajax, per rilanciare le ambizioni del club e arrivare, nella prossima stagione, a puntare allo scudetto e alla Champions League.

Ë noto che in questo momento i Red Devils stanno guardando soprattutto alla Serie A per rinforzarsi, in particolare al Napoli. Per il posto di futuro centravanti di Ten Hag si pensa ovviamente a Victor Osimhen, ma il nigeriano non è l’unico obiettivo del Manchester United. Per la difesa, tallone d’Achille dello United, si pensa infatti a Kim Min-jae, un acquisto che renderebbe necessaria la cessione di Harry Maguire. Il centrale dei ‘Three Lions’ potrebbe così venire a giocare in Italia, con Juve e Milan in prima fila per lui.

Maguire lascia il Manchester United: la Serie A sul difensore inglese

Acquistato nell’estate del 2019 dal Leicester City per 87 milioni, Maguire si è costruito la fama di difensore più costoso della storia. Ma presto, in campo, ha iniziato a costruirsene un’altra molto meno nobile, a causa di una lunga serie di errori grossolani. In poco tempo, il centrale inglese è divenuto il difensore più criticato al mondo, e il suo tempo ai Red Devils pare ormai finito. Juventus e Milan sarebbero però tra le squadre interessate a dargli una seconda opportunità.

Maguire potrebbe essere ceduto in forte sconto o in prestito con diritto di riscatto, e secondo ‘GiveMeSport’ la lista delle pretendenti per lui sarebbe molto lunga. Juventus e Milan sono solo le prime, ma secondo la testata anglosassone il difensore sarebbe nel mirino anche dell’Inter e, soprattutto della Roma. La Serie A pare dunque essere divenuta la meta più probabile per il difensore dello United, anche se sarà necessaria una corposa riduzione d’ingaggio: Maguire guadagna circa 10 milioni a stagione.