Ufficiale il ritiro: tifosi di tutto il mondo distrutti

Nel mondo dello sport c’è stato in queste settimane un ritiro che ha spiazzato ed intristito tanti appassionati, e non solo.

Se la stagione calcistica sta ormai volgendo al termine, negli altri sport si sta entrando nel pieno dell’annata. Nel tennis, infatti, è appena iniziato il secondo open dell’anno, ovvero il Roland Garros di Parigi e c’è grande attesa per il tennis italiano. Da Sinner a Fognini, in tanti sono curiosi di capire come si comporteranno i nostri big.

Non solo il tennis sta vivendo dei giorni importanti. Nel mondo del ciclismo, infatti, è appena terminato il Giro d’Italia, dove c’è stata la grande vittoria dello sloveno Roglic. In Formula Uno, invece, è stato appena disputato il Gran Premio più ‘caratteristico’ della stagione, ovvero quello di Monte-Carlo.

Il mondo dello sport lascia sempre tante emozioni dentro di noi e spesso capita di commuoverci per grandi addii. Questo weekend i tifosi della Lazio hanno salutato una leggenda del club biancoceleste come Stefan Radu, ma non è l’unico addio di queste ore. Come riportato dal portale italiano ‘fondoitalia.it’, infatti, Timothée Grunewald (grosso talento del biathlon transalpino), ha deciso di lasciare lo sport a soli 21 anni.

Biathlon, il giovane talento francese Timothée Grunewald si è ritirato per continuare i propri studi

Un pesante colpo per gli appassionati di questo sport con Grunewald che era davvero molto promettente. Proprio Timothèe è intervenuto ai microfoni ufficiali di ‘France Bleu’, e ha spiegato i motivi di questa sua scelta che ha davvero spiazzato tutti: “Mi trovo in un punto di svolta della mia vita. Dal prossimo anno sarei stato un senior e questo avrebbe portato tantissimi cambiamenti nelle competizioni internazionali, visto che in queste gare vengono richiesti requisiti da soddisfare di alto livello, sia per quanto riguarda l’allenamento che i risultati da raggiungere”. A differenza di altri Grunewald ha preferito continuare la sua carriera accademica e abbandonare il suo sport di riferimento

L’obiettivo principale di Timothée Grunewald è ora quello di concentrarsi sui suoi studi. L’ormai ex sportivo ha anche già ottenuto un Dut (ovvero un Diplome Universitaire de Technologie) in misurazioni fisiche a Grenoble. Inoltre, il 21enne ha cominciato a frequentare una scuola di ingegneria contraddistinta dall’alternanza studio-lavoro.

Dal punto di vista sportivo, invece, Timothée Grunewald nell’ultima annata del biathlon è riuscito a partecipare ad una tappa della Junior Cup, dove è riuscito a piazzarsi nelle prime 15 posizioni in ben due gare disputate in Austria, esattamente ad Obertilliach.