Napoli, tifosi in ansia: De Laurentiis ha già deciso

Aurelio De Laurentiis già sta programmando la prossima stagione: ora i tifosi del Napoli sono in ansia, c’è già la decisione

Un colpo di scena già nell’aria, ma il numero uno della società partenopea starebbe pensando già ai nuovi scenari in ottica futura. Il Napoli ha bisogno di sostegno per ripartire dallo Scudetto vinto dopo ben 33 anni. La programmazione è già partita portandosi avanti con i possibili accordi con Luciano Spalletti, ma qualcosa non quadra al momento.

Cristiano Giuntoli è pronto a sposare il progetto della Juventus: De Laurentiis è restio a liberarlo in vista della prossima stagione, ma alla fine il direttore sportivo passerà in bianconero. Decisione sofferta, invece, sul futuro di Luciano Spalletti con una nuova situazione all’orizzonte. Tutto è cambiato negli ultimi giorni con un colpo di scena incredibile: è arrivato un gelo improvviso per l’allenatore toscano, che non ha mai fatto problemi sulla questione economica. C’è dell’altro: ora De Laurentiis dovrà subito prendere la decisione definitiva per programmare con maestria le prossimi stagioni.

Napoli, De Laurentiis vuole chiudere: gelo con Spalletti

La situazione non è delle migliori con un raffreddamento totale tra le parti, ma cos’è successo? I tifosi del Napoli sono in ansia: vorrebbero blindare Spalletti, protagonista dello Scudetto dopo ben 33 anni, ma potrebbe arrivare la separazione definitiva tra le parti.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” sarebbe iniziato da tempo il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Al momento mancherebbe l’intesa per continuare insieme al tecnico di Certaldo. Sembrava tutto fatto, ma ora i tifosi del Napoli restano in ansia. Il presidente vorrebbe il rispetto del contratto, mentre l’allenatore non prende una decisione senza pensare alla questione economica. All’interno del suo contratto ci sarebbero anche penali in caso di rottura con la possibilità di dover restare fermo un anno. Già nei giorni scorsi i due sono stati a cena, ma non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale. A margine della presentazione del prossimo ritiro di Dimaro, De Laurentiis potrebbe così regalare qualche novità confortante per i tifosi del Napoli.

Spalletti ha riportato lo Scudetto dopo ben 33 anni: nessuno vorrebbe che le strade si separassero per continuare ancora a raggiungere nuovi obiettivi. La Champions League resta un sogno, soprattutto dopo la finale di quest’anno che vedrà protagonista una squadra italiana come l’Inter sfidare il Manchester City.