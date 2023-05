Da Roma a Madrid: via libera Morata, ecco l’erede

Alvaro Morata più vicino all’addio da Madrid ed al ritorno in Serie A. Al posto dello spagnolo è stato già individuato il rimpiazzo ideale.

Da settimane ormai si parla di un gradito ritorno in Serie A per uno degli attaccanti più forti a livello europeo. Un numero 9 che in Italia si è già fatto valere a più riprese, quando indossava la maglia della Juventus.

Parliamo dello spagnolo Alvaro Morata. Attaccante classe 1992, che attualmente milita nell’Atletico Madrid, ma che più volte recentemente è stato accostato ad un ritorno nel nostro calcio, per la terza volta in carriera. Dopo il primo sbarco alla Juve da giovane promessa nel 2014 ed un secondo ritorno nel 2020.

Non solo Juventus. Anche il Milan e la Roma si sarebbero messe sulle tracce di Morata, che lascerà l’Atletico in estate solo qualora la squadra spagnola dovesse trovare un nuovo punto di riferimento offensivo. E pare che i ‘colchoneros’ abbiano già avvistato il numero 9 del prossimo futuro. Il nuovo colpo dell’Atletico Madrid è un volto piuttosto noto in casa Roma. No, non si tratta di Abraham o Belotti, ovvero gli attuali centravanti presenti in rosa agli ordini di Mourinho. Bensì di un attaccante che ha sfidato i giallorossi nelle scorse settimane in Europa League.

Atletico Madrid, trovato il sostituto di Morata: ha sfidato la Roma in Europa

Ci riferiamo al messicano Santiago Gimenez, bomber di talento e di prospettiva del Feyenoord. Una vera e propria rivelazione per la squadra olandese, che lo ha pescato nel Cruz Azul la scorsa estate e ha trovato un attaccante già pronto e di assoluta qualità, un mancino imprevedibile e tanto senso del gol. Contro la Roma è rimasto a secco nel doppio confronto in Europa League, ma Gimenez ha già messo a segno 22 reti ufficiali nella sua prima stagione europea.

Per questo motivo l’Atletico Madrid lo ha messo nel mirino, come colpaccio di prospettiva in vista della prossima stagione. Il Feyenoord lo ha pagato solo 4 milioni, mentre oggi il suo valore è almeno cinque volte tanto. Il suo approdo a Madrid darebbe via libera automaticamente alla partenza del 31enne Morata, che come detto ha moltissimi estimatori in Serie A. Come già segnalato, si tratterebbe del terzo sbarco di Alvaro nel campionato italiano, sintomo di una carriera molto ondivaga e piena di sali-scendi. Ora però resta da capire se la sua terza volta sarà sempre in maglia bianconera o con un altro club.