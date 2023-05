Superenalotto, 750 premi garantiti fino a 20mila euro: scopri come si vince

Parlare di garanzie nel Superenalotto potrebbe essere sbagliato, ma questa volta è possibile fornire una spiegazione: ecco perché

Il Superenalotto è uno dei passatempi preferiti di tutti i cittadini. Si tratta di una pratica che in Italia ha preso il sopravvento nel lontano 1997, e che ancora oggi a distanza di quasi 30 anni è in grado di attirare a sé numerose persone. Talvolta anche in maniera incontrollata, cosa che può portare poi a delle problematiche di grave entità. Per questo motivo, come raccomandano gli enti competenti puntualmente, vale sempre la solita direttiva: giocare sì, ma con parsimonia e con il giusto approccio.

Il numero di giocatori che si dilettano in queste scommesse supera di gran lunga il milione. Buona parte della popolazione, parlando di cifre astratte ma probabili, almeno una volta ha acquistato una delle schede più famose in circolazione. Tentando la fortuna con una sola moneta. Talvolta vincendo, ma altrettante volte no. Grazie a questa nuova iniziativa promossa da Sisal, si potrebbe tentare la fortuna con maggiori probabilità di riuscita.

Si tratta di un comunicato uscito sul sito ufficiale dell’azienda, che elenca appunto dei nuovi bonus previsti. Si tratta di un’iniziativa speciale che riguarda l’erogazione di ben 750 premi, come da titolo. Il valore massimo dei singoli premi ammonta a circa 20.000 euro. Le possibilità aumentano notevolmente, considerando un numero così alto di premi messi a disposizione. La possibilità di prendervi parte durerà oltre un mese, e scadrà in data 24/06. Ci saranno tre concorsi speciali in tutto, che saranno così ordinati:

Numero 73 di martedì 20 giugno assegna i premi garantiti del valore di 10.000€

N. 74 di giovedì 22 giugno assegna i premi garantiti del valore di 15.000€

N. 75 di sabato 24 giugno assegna i premi garantiti del valore di 20.000€

Tre date in cui sarà possibile vedere e scoprire se la fortuna sarà stata dalla parte dei giocatori o meno.

Superenalotto: le regole del concorso speciale

Il concorso speciale del Superenalotto ha ovviamente delle regole da seguire. Ogni giocata, per poter partecipare a questa sorta di torneo, dovrà essere convalidata dichiarando di volervi prendere parte. Partecipando così ad una delle tre date proposte sopra. Per ogni partecipazione si riceverà un codice univoco, che potrebbe corrispondere alla vincita finale di una delle tre fasi. Ci sono così diversi modi per partecipare, tre in particolare: online, tramite sistema e tramite i punti vendita dedicati.

Nel caso in cui si figura tra i (pochi) fortunati vincitori, non si dovrà fare altro che recarsi in uno dei centri appositi entro 90 giorni trascorsi dalla comunicazione degli esiti. Ci sono ovviamente delle ritenute da conteggiare nella maggior parte dei casi. Pertanto il guadagno non sempre sarà netto come in molti pensano. Ma il più delle volte sono comunque cifre mostruose, che possono spesso mettere tutti d’accordo a priori.