Lotto, comunicato ufficiale: l’estrazione è stata rimandata

Novità importante per gli appassionati del Lotto, è arrivata la decisione ufficiale per quanto riguarda uno dei prossimi concorsi.

Il concorso è stato rimandato, una decisione presa proprio nelle scorse ore e che sposta così il solito appuntamento per gli appassionati, che dovranno così posticipare le loro giocare.

Il gioco del Lotto continua sempre più ad appassionare gli italiani. Una tradizione che è mutata nel corso del tempo, sapendo trovare anche nuove forme per coinvolgere quanti tentano la fortuna. Rispetto a qualche anno fa, la modalità di gioco è decisamente cambiata, potendo divertirsi on line e anche in maniera istantanea, permettendo di diversificare le varie puntate.

Giocando sempre responsabilmente, gli italiani si sono sempre più appassionati sempre più ai nuovi format ma senza tralasciare quello classico, che registra una novità per i prossimi giorni. I giorni festivi portano così a fare slittare le date di estrazione, in particolare per quella prevista martedì 25 aprile. Nella giornata della Liberazione però saranno chiuse la maggior parte delle ricevitorie, ma soprattutto non sarà effettuato il concorso del Lotto.

Lotto, cambia la data dell’estrazione

Quest’ultimo sarà slittato di un giorno, dunque l’estrazione prevista per martedì 25 sarà posticipata a mercoledì 26 aprile. La decisione è ufficializzata tramite i canali ufficiali, le modalità di gioco sostanzialmente non cambiano. Il servizio di gioco sarà interrotto mercoledì dalle 19.30 alle 21.30 circa, come da prassi negli altri giorni d’estrazione. Cambia così la data di gioco, in maniera eccezionale, consentendo agli utenti anche di poter pensare meglio ‘al proprio numero fortunato’. Una corsa di caccia al numero che sta appassionando e cambia di città in città, andando anche a scomodare gli episodi quotidiani e quanto accade di curioso nel mondo della cabala.

Alla ricerca spesso di qualche numero ritardatario, il Lotto rappresenta ancora per il pubblico un appuntamento fisso e immancabile. Il pubblico può scegliere i numeri che possono regalare una fortuna e ogni settimana c’è attesa per questo evento. Il Lotto posticipa la sua uscita dei numeri, il Super Enalotto invece l’anticipa per i suoi affezionati. Va in controtendenza rispetto agli altri anni e si stacca nettamente da quanto fatto per il Lotto, sempre per quanto riguarda il concorso che era in previsione per il 25 aprile. In questo caso, il Super Enalotto è stato anticipato a lunedì 24 aprile, anche in questo caso con modalità fisiche e on line per poter giocare la schedina.