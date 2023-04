Scambio Paredes-Barella: la scelta è fatta

Il mercato non è mai fermo, spesso le sue strade riguardano Parigi. Anche questa storia parte dalla Francia.

In Italia ci sono due centrocampisti che stanno vivendo stagioni totalmente opposte. Dopo un inizio pieno di difficoltà, Nicolò Barella si è ripreso l’Inter. L’ex Cagliari è un cardine nerazzurro, ed è stato protagonista in Champions contro il Benfica. Il calciatore ha totalizzato diversi gol tra campionato e Champions League, ed è la vera stella del centrocampo nerazzurro.

Diversamente dal pupillo di Simone Inzaghi, Leandro Paredes alla Juventus non ha lasciato alcun tipo di traccia. L’argentino, campione del Mondo in carica tra l’altro, non ha mai convinto Massimiliano Allegri, né come regista, né come interno. Una bocciatura totale. Questi due calciatori potrebbero vivere un clamoroso intreccio di calciomercato, una notizia che sicuramente non farà molto piacere ai tifosi nerazzurri. Il calciatore sardo è un beniamino dei tifosi ed ora il suo futuro è in bilico.

Il PSG, come sempre, cerca di anticipare le concorrenti nel prossimo mercato, forte dell’infinità liquidità di cui gode la squadra qatariota. A Parigi, secondo il sito todofichajes.com, avrebbero messo nel mirino proprio Nicolò Barella.

Il PSG vuole Barella: Paredes nello proposta

Ventisei anni compiuti a febbraio, contratto in scadenza nel 2026, la mezzala viene ritenuta compatibile con la realtà francese, giocatore in grado di arricchire la mediana di Galtier. La prima proposta fatta è stata rispedita al mittente da Steven Zhang. Il PSG infatti aveva provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Leandro Paredes, L’argentino in serie A di fatto appare un estraneo, con la Juve infatti 19 presenze, ma i minuti complessivi sono solo 698, ovvero 36′,73” di media. Di queste presenze, solo quattro sono da titolare, di cui tre dalla quinta alla settima giornata.

L’Inter ha bocciato lo scambio Paredes-Barella, anche a prescindere dall’eventuale conguaglio. Il centrocampista di San Justo non convince, per il PSG liberarsene tramite uno scambio con Barella, sarebbe vantaggioso considerando che l’ex Empoli ha un contratto in scadenza 2024. A questo, va aggiunta la considerazione che Paredes guadagna 7 milioni netti a stagione e per lui l’anno prossimo in Francia non ci sarebbe spazio.

Paredes è in prestito alla Juventus che non lo riscatterà , pur avendo un diritto fissato a 20 milioni, non altissimo per il centrocampista che farà 29 anni a giugno. L’Inter al momento ha chiuso le porte. Uno spiraglio potrebbe aprirsi a due condizioni. L’Inter fuori dalla Champions con la necessità di vendere. In secondo luogo, con un contratto fino al 2026, Zhang per il suoi gioiello chiede 60-70 milioni. Cifra che in pochissimi potrebbero permettersi, ma il PSG sicuramente sì.