L’intimo è un filo: Irina Shayk è praticamente nuda

Irina Shayk è una delle bellezze più iconiche del pianeta e con gli ennesimi scatti su Instagram conferma tutto il suo splendore

Se dovessimo pensare ad alcune delle bellezze che hanno segnato profondamente il terzo millennio, nella nostra ipotetica lista non potrebbe non comparire Irina Shayk. La modella russa è uno dei volti femminili più celebri al mondo, la cui carriera come modella è stata costellata da grandissimi successi.

Ancora oggi, Irina non teme confronti e rimane nella mente e nel cuore dei tantissimi ammiratori sparsi per il globo. Di fronte a un fascino del genere del resto è davvero difficile resistere, per non dire impossibile.

Irina Shayk accende il desiderio: tutti pazzi per la modella, sempre di più

Le innumerevoli campagne pubblicitarie che l’hanno vista protagonista nel corso degli anni le danno una fama che la precede. E che ha contribuito ad alimentarne progressivamente il mito.

37 anni, Irina mette in evidenza una bellezza che non sfiorisce minimamente, anzi. Sguardo magnetico e che non lascia scampo, silhouette perfetta e da sogno, portamento regale, queste sono le armi di una bellezza che in giro sui social rappresenta sempre un cult irrinunciabile per i tantissimi fan. E del resto, se parliamo di un personaggio da oltre 21 milioni e mezzo di followers su Instagram, si capisce come ci sia poco altro da aggiungere. E tocchi solo perdersi, in maniera totale e ipnotica, nei suoi scatti che giorno dopo giorno regalano emozioni sempre nuove. Irina è stata legata in passato a personaggi vip molto importanti, ma ormai anch’ella è una delle protagoniste della moda mondiale. D’altronde quando pensiamo alle passerelle di abiti firmati non possiamo non pensare anche a lei.

Irina Shayk, ogni dettaglio del suo fisico statuario fa gridare al miracolo: meraviglia senza limite

Una classe, un’eleganza e una sensualità giovanile che vengono ribadite uno scatto dopo l’altro. E che ritroviamo ad esempio nell’ultimo post, in cui c’è davvero da perdere la testa.

In una posa accovacciata, Irina ci permette di ammirare ogni dettaglio alla perfezione. Gambe perfette, fianchi sinuosi e suadenti, non c’è bisogno nemmeno dello zoom per scatenarsi in applausi convinti, like e complimenti di ogni genere, come la sua platea fa puntualmente. L’ex fiamma di Cristiano Ronaldo si mantiene sempre in splendida forma e ancora una volta attira gli sguardi di tutta la community. La visione in costume ci fa presupporre che gli scatti estivi in arrivo saranno ancora più devastanti.