Eleonora Pedron, l’accappatoio si apre all’improvviso: web in delirio

L’ex Miss Italia Eleonora Pedron è ancora in formissima. I suoi scatti sui social fanno ancora impazzire tutti i follower della bionda showgirl.

Eleonora Pedron è stata una delle Miss Italia più amate ed apprezzate di sempre. La modella e showgirl veneta salì alla ribalta proprio grazie al successo nel noto concorso di Salsomaggiore Terme, vinto nel lontano 2002. Oggi, a 40 anni ormai compiuti, la Pedron resta sempre una splendida donna, madre di famiglia ma allo stesso tempo impegnatissima nei suoi ruoli su piccolo e grande schermo. Infatti la carriera della bella Eleonora si è evoluta su più livelli.

Conduttrice televisiva, attrice e ospite fissa di diverse trasmissioni, Eleonora Pedron piace al pubblico italiano sia per la sua bellezza semplice e allo stesso tempo molto attraente. Ma anche per la solarità e l’ironia con cui ha sempre affrontato le avventura lavorative. Come molte sue colleghe, coetanee o meno, Eleonora Pedron si è lanciata in tempi recenti anche nel mondo dei social network. Il suo account ufficiale di Instagram vanta infatti più di 450 mila follower.

La Pedron utilizza il social per pubblicare foto di sé, del suo privato ma anche della vita familiare. Infatti l’ex Miss Italia è madre di due figli, entrambi nati durante la lunga relazione con il noto pilota motociclistico Max Biaggi. Attualmente è legata all’attore Fabio Troiano.

Costume sexy e fisico da urlo: Eleonora Pedron fa impazzire il web

L’ex valletta continua a pubblicare scatti molto interessanti mediante i social. Eleonora Pedron, tra le ultime foto di sé postate su Instagram, ha favorevolmente impressionato con il selfie allo specchio, in cui si ritrae in accappatoio ed in versione piuttosto intima. L’accappatoio rosa della Pedron è aperto e non nasconde più di tanto il suo fisico al top ed il costume piuttosto attillato che la conduttrice ed attrice italiana indossa. Tantissimi i like ed i commenti in favore di questo scatto tutt’altro che osé, ma allo stesso tempo molto intrigante e sensuale.

Tra i commenti spicca proprio quello dell’attuale compagno Fabio Troiano, attore torinese che dal 2019 è un punto di riferimento per Eleonora Pedron. I due hanno anche recitato assieme al cinema in Tre Sorelle, film commedia di Enrico Vanzina disponibile su Amazon Prime Video. Dopo aver trionfato a Miss Italia 2002, la Pedron è stata spesso protagonista in televisione, partecipando o conducendo numerosi programmi di successo. Vista in Controcampo, Sipario e Quelli che il calcio, la bionda veneta ha come detto ottenuto anche diverse parti nel mondo del cinema, lavorando con registi come Pappi Corsicato, Jerry Calà e Enrico Vanzina.