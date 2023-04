È Samardzic il primo colpo 2023-24: va in una Big italiana

Un top club italiano sembra molto vicino a Lamar Samardzic, talentuosissimo centrocampista serbo dell’Udinese.

L’Udinese sta disputando un buon campionato, con il mister Sottil che sta riuscendo nel doppio obiettivo di trascinare i friulani verso una tranquilla salvezza e allo tempo stesso di valorizzare i tanti talenti a sua disposizione.

Tra questi c’è sicuramente il 21enne Lazar Samardzic, centrocampista nato a Berlino ma naturalizzato serbo, che sta convincendo tutti con prestazioni davvero di grande qualità. Samardzic aveva messo in mostra le sue capacità già nella scorsa stagione, concludendo il campionato con 22 presenze e 2 reti.

Ma è soprattutto quest’anno che il centrocampista serbo ha fatto vedere davvero di cosa è capace. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di molti top club. Il forte e talentuoso calciatore (può fare sia mezzala che trequartista) ha collezionato 4 reti in 26 presenze e negli ultimi mesi ha potuto festeggiare la prima presenza con la maglia della Nazionale serba, arrivata lo scorso Marzo.

Un momento d’oro per Samardzic , che ora può legittimamente sognare in grande. I tifosi dell’Udinese sperano di poter vedere ancora il centrocampista serbo con la maglia dei bianconeri friulani, ma l’impressione è che arriveranno offerte importanti per il 21enne già nel prossimo mercato estivo.

Offerta per Samardzic, lo vedremo in una big: ecco quale

Tra le squadre più interessate al giocatore c’è il Napoli, capolista incontrastata della Serie A e ormai in volata verso il terzo tricolore della sua storia. Tuttavia, nonostante manchi davvero poco a questa grande festa, De Laurentiis e Giuntoli lavorano già per garantire a Spalletti una rosa competitiva anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei primi nomi sul taccuino del ds del Napoli sarebbe proprio quello di Lamar Samardzic, che potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e non sembra disposto ad accettare un prolungamento a cifre inferiori rispetto a quelle attuali (Zielinski guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, ndr).

Ecco perché la cessione del polacco diventa sempre più probabile. Il Napoli vuole quindi cautelarsi con l’arrivo del giovane e talentuoso centrocampista dell’Udinese, un profilo molto gradito a coach Spalletti. Anche Samardzic gradirebbe molto la nuova destinazione, che gli consentirebbe quasi certamente di giocare con lo scudetto sul petto: il serbo sembra davvero pronto per il salto di qualità.