Juve, c’è lo scambio super: a centrocampo arriva un Top

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a porre le basi per la stagione che verrà. La società bianconera starebbe intavolando una scambio che potrebbe portare a Torino un top player.

La dirigenza della Vecchia Signora attende di incontrare gli uomini mercato del club per discutere sulla trattativa e le eventuali contropartite da inserire all’interno di questo maxi scambio.

La squadra di Allegri procede la sua rincorsa alla Champions e nelle ultime ore la sospensione della penalizzazione di 15 punti ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri. Allo stesso tempo le prossime sfide saranno decisive per la stagione del club torinese.

La Juventus di Massimiliano Allegri, alla stregua di Napoli, Milan e Inter, ha pagato le fatiche europee. Come l’Inter contro il Monza, anche la Vecchia Signora è uscita sconfitta dalla trentesima giornata nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. A decidere la gara ci ha pensato Gregoire Defrel, abile a raccogliere un disimpegno errato di Fagioli, girarsi in un fazzoletto e fulminare un incolpevole Mattia Perin. In Europa le cose sono andate meglio e i bianconeri hanno superato il turno con lo Sporting e guadagnato il pass per le semifinali.

Juventus in fermento: la dirigenza prova il maxi scambio

Nonostante la sconfitta, però, la gara di Reggio Emilia potrebbe essere comunque fruttuosa per la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe approfittato della partita in casa del Sassuolo per approfondire i colloqui con la dirigenza neroverde. Il protagonista di tali colloqui sarebbe Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cercato anche da Roma, Milan e Napoli.

Secondo il portale Transfermarkt, il valore di Frattesi si aggira intorno ai 22 milioni di euro. L’alto gradimento da parte di più squadre, unito al contratto in scadenza nel 2026, potrebbe spingere il Sassuolo ad alzare le richieste intorno ai 30-40 milioni di euro. Troppi per le casse della Juventus che, a causa delle pendenze economiche e burocratiche, dovrà mettere in atto una spending review.

La dirigenza della Vecchia Signora, però, avrebbe una strategia per portare Frattesi all’Allianz Stadium. Secondo la Rosea, per abbassare il costo del cartellino del centrocampista classe ’99 i bianconeri potrebbero inserire due giovani contropartite da girare al Sassuolo. I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Samuel Iling Junior e Nicolò Rovella. Resta, però, da capire la formula con il quale i due calciatori arriverebbero agli ordini di Dionisi.