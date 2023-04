Trasferimento incredibile: lo scarto del Milan all’Inter

Starebbe prendendo forma un trasferimento alquanto sorprendente: l’Inter avrebbe messo gli occhi su un esubero del Milan.

I nerazzurri starebbero pensando ad un colpo di mercato a tinte rossonere: l’operazione starebbe prendendo forma in questi giorni. L’Inter sta vivendo una stagione alquanto particolare. In campionato è scivolata al di fuori della top 4 e la sconfitta con il Monza ha complicato ulteriormente i piani, mentre in Champions League ha raggiunto la qualificazione alle semifinali dopo il doppio confronto con il Benfica. Il futuro, nonostante tutto, resta abbastanza incerto.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha recentemente dichiarato come, senza qualificazione alla prossima Champions, la società sarebbe costretta a rivedere i propri piani. Ciononostante, si pensa già al mercato: i nerazzurri starebbero pensando ad un esubero rossonero.

Il domani in casa Inter è tutto da valutare. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, infatti, potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione. Il primo a salutare potrebbe essere Simone Inzaghi: nonostante la costante fiducia da parte della dirigenza nei suoi confronti, mancare l’obiettivo stagionale potrebbe essere fatale per lui. Anche la rosa, ovviamente, potrebbe subire delle modifiche.

Inter, occhi sullo “scarto” del Milan: colloqui in corso

Nel frattempo, però, la società sta programmando il mercato estivo per non farsi cogliere impreparata. In tal senso, molto dipenderà dal futuro di alcuni giocatori in bilico: tra prestiti e scadenze, infatti, ci sono varie situazioni che devono ancora essere risolte. Nei giorni scorsi, però, il DS Piero Ausilio è stato avvistato negli uffici del Barcellona: secondo calciomercato.it, l’Inter sarebbe interessata all’esubero rossonero Sergiño Dest.

L’americano si è trasferito dal Barça al Milan in estate in prestito con diritto di riscatto. Con la squadra di Pioli, però, non ha trovato molto spazio e l’intenzione del club sarebbe quella di non confermarlo. Il suo futuro, però, non dovrebbe essere nemmeno con i blaugrana, che nel frattempo hanno preso una direzione diversa per il ruolo di terzino destro.

I nerazzurri sarebbero interessati a lui in vista dell’estate, anche se per ora si tratterebbe solamente di un’idea. Durante i discorsi con il Barcellona sarebbero emersi anche altri nomi: Umtiti, Jordi Alba, Kessié e Brozovic. La situazione, dunque, potrebbe evolversi su più fronti: in estate potrebbe esserci movimento sull’asse Milano-Barcellona.

Interesse per Dest: indizio sull’addio di un big?

Il mercato estivo dell’Inter sarà fortemente condizionato dal finale di questa stagione. Un nuovo allenatore o ridotte disponibilità economiche costringerebbero la società ad adottare una strategia alternativa. Ad ogni modo, i nerazzurri dovrebbero cedere almeno un big: l’interesse per Dest, in tal senso, potrebbe essere un indizio su chi potrebbe lasciare Milano. Si tratta di Dumfries.

L’esterno olandese, che ha recentemente cambiato agente, avrebbe diversi estimatori in Premier League. La sua stagione, fin qui, è stata sottotono rispetto a quella passata e, con la giusta offerta, l’Inter potrebbe lasciarlo partire. In passato si è parlato di interesse da parte di Manchester United e Chelsea: la sua situazione, dunque, andrà monitorata.