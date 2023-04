Mercato Napoli, rivoluzione in attacco: via un top, arriva una stella del Real

In casa Napoli si lavora ad una sorta di rivoluzione in avanti che potrebbe seriamente cambiare il volto della squadra di Luciano Spalletti: in avanti va verso la cessione un top, al posto del quale si prepara ad arrivare una stella del Real Madrid.

Annata fin qui esaltante per il Napoli, che però in Champions League si è dovuto arrendere al Milan. In campionato però la squadra azzurra viaggia spedita verso la conquista del suo terzo Scudetto ad una velocità impressionante, ma nonostante ciò ed i festeggiamenti in preparazione, la testa non si distoglie mai dal mercato. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Fox Sports, in avanti starebbe per arrivare una vera e propria rivoluzione. Via un top, al posto del quale potrebbe arrivare una stella del Real Madrid.

Mercato Napoli, rivoluzione in attacco

Il Napoli è al lavoro per allestire, anche per la prossima annata, una squadra competitiva ed in tal senso ci sono alcune situazioni da risolvere. Soprattutto quelle relative ai rinnovi contrattuali di alcuni calciatori. Tra i nomi da tenere maggiormente in considerazione è quello di Hirving Lozano. Il messicano, infatti, ha ancora un anno di contratto e secondo Fox Sports la sua volontà sarebbe sorprendente.

Vorrebbe, infatti, tornare al PSV, squadra dalla quale il Napoli lo ha prelevato ormai tanti anni fa. La cosa spiazza tutti, dal momento che il giocatore in più occasioni ha spesso manifestato la volontà di fare il salto di qualità dopo la sua avventura in azzurro. Il Napoli, chiaramente, non si fa trovare impreparato e si starebbe già attivando per trovare un suo sostituto. Ed il nome non può fare altro che accendere le fantasie dei tifosi partenopei, visto che si tratta di una stella del Real Madrid.

Napoli, arriva una stella del Real

Si tratta di Sergio Asensio, autentica stella della squadra di Carlo Ancelotti. Si tratta di una operazione molto difficile visto il livello del calciatore di cui stiamo parlando. Di conseguenza la concorrenza è di altissimo profilo, ma ciò che lo rende particolarmente accattivante è la situazione contrattuale del ragazzo. In estate, infatti, si libererà a parametro zero e, di conseguenza, già adesso si può chiudere l’operazione nel caso in cui si dovesse trovare presto la quadra su cifre e durata contrattuale. Da tenere in considerazione, però, la questione fisica. Spesso, infatti, la sua carriera è stata condizionata dai tanti infortuni che ne hanno frenato l’esplosione.