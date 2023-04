Blitz Roma e addio Juve: ecco il nuovo bomber

Uno scenario in vista del calciomercato estivo che può davvero fare infuriare la Juve: così firma il nuovo bomber

Un momento decisamente positivo quello che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo nelle ultime settimane. In Europa League la ‘Vecchia Signora’ ha ottenuto la qualificazione alla semifinale che vedrà i bianconeri sfidare il Siviglia, sognando il big match del 31 match alla ‘Puskas Arena’ di Budapest. In Serie A le buone notizie giungono invece dall’annullamento della penalizzazione di 15 punti che, per il momento, regala un insperato terzo posto ai ragazzi di Allegri.

Senza, poi, dimenticare la super sfida con l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di scena il 26 aprile a San Siro. Ma dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la Juventus è tempo di muoversi in ottica futura. Perchè l’attuale annata calcistica ha mostrato crepe e limiti che Allegri non vuol più fronteggiare, andando dunque ad intervenire in maniera decisa tanto nelle cessioni quanto, soprattutto, nei futuri acquisti.

In difesa occhio a Bonucci, in scadenza nel 2024. Sicura la partenza a zero di Cuadrado al termine dell’attuale stagione: situazione contrattuale simile per Alex Sandro che, tuttavia, potrebbe finire per rinnovare con la società piemontese. A centrocampo al centro dell’attenzione vi è sempre Rabiot, pure lui tentato da una nuova avventura all’estero così come a proseguire la carriera alla corte di Allegri che stravede per lui. Per l’attacco, invece, non arrivano affatto buone notizie.

Juve al tappeto: il top club gioca d’anticipo

Secondo quanto viene riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur su Twitter, alcuni scout del Bayern Monaco assisteranno alla sfida tra Atalanta e Roma, con l’idea di guardare da vicino uno dei grandi sogni estivi della Juventus.

Rasmus Hojlund, si sa, ha conquistato un pò tutti in Italia a suon di gol, grandi giocate e quell’ingombrante somiglianza con un certo Erling Haaland. Ecco perchè i bavaresi sembrano intenzionati, in vista di giugno, a farsi avanti e magari discutere del possibile acquisto con la dirigenza dell’Atalanta. Un primissimo passo avverrà nelle prossime ore, con Atalanta-Roma sullo sfondo per testare e confermare le qualità del gioiello danese. Il 20enne di Copenaghen ha già segnato 14 reti, con 6 assist in 36 apparizioni complessive agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Numeri che affascinano da tempo la Juventus ma che, adesso, potrebbero finire per portare allo sprint della dirigenza del Bayern Monaco in vista dell’estate. Lasciando i bianconeri con un pugno di mosche in mano. Tutto in divenire, dunque, ma Hojlund è destinato a scatenare un’asta tra top club a partire da giugno.