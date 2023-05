Firma rossonera: il centrocampista ha scelto il futuro!

Si avvicina un importante colpo di calciomercato in vista della prossima estate con un centrocampista pronto a cambiare maglia.

Ormai ci siamo: i campionati sono pronti a concludersi e le squadre sono al lavoro per cercare di sistemare le rose in vista della prossima stagione. Un centrocampista, ambito da diversi club è pronto a firmare con la sua prossima squadra.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della prossima sessione di calciomercato ed i club sono pronti a chiudere i primi colpi. Uno di questi potrebbe essere rappresentato da un centrocampista che già dallo scorso anno ha fatto parlare di se in ambito mercato. Il giocatore sembra essere deciso a cambiare aria e firmare per il suo nuovo club a tinte rossonere.

Stiamo parlando di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione. Il giocatore sarebbe ad un passo dal nuovo club. A spingere per il classe 1992 svizzero è il Bayer Leverkusen. I rossoneri di Germania sono decisi a mettere sotto contratto il centrocampista dell’Arsenal che un anno fa fu cercato dalla Roma che non riuscì però a strapparlo ai Gunners.

Calciomercato, colpo rossonero in arrivo: firma ad un passo

Il nazionale elvetico ha deciso di voler provare una nuova avventura ma in questo momento è impegnato nel finale di stagione con l’Arsenal provando a dare vita alle speranze di vittoria della Premier League, ormai ridotte al lumicino. Dopo la conclusione del campionato il calciatore deciderà insieme all’Arsenal il proprio futuro, salutando con ogni probabilità Londra. Il Bayer Leverkusen è nettamente in vantaggio per assicurarsi il cartellino del trentenne con Xabi Alonso, allenatore del club tedesco, che lo vorrebbe al centro del progetto in vista della prossima stagione.

La valutazione del cartellino che fa l’Arsenal si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Bayer Leverkusen sembra essere intenzionato a spendere per l’ex Basilea. Stando a quanto affermato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport in Germania, al momento non ci sarebbe ancora una trattativa vera e propria tra i due club ma la società tedesca è più che mai intenzionata a chiudere il colpo. Si profila quindi un ritorno in Bundesliga per Xhaka che è stato a lungo nelle fila del Borussia Moenchengladbach, precisamente dal 2012 al 2016. Con 113 presenze e 13 reti nella nazionale della Svizzera, Xhaka rappresenterebbe un colpo importante per il Bayer Leverkusen anche sotto il profilo dell’esperienza internazionale.