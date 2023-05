Ritorno col botto in Serie A: Balotelli nel top club

Mario Balotelli è pronto per una nuova missione in Serie A, stavolta potrebbe rilanciare la sua carriera in maniera del tutto imprevista.

Il centravanti italiano è reduce da un’altra stagione molto travagliata, il Sion è in piena zona retrocessione e vuole tornare quanto prima in Serie A. C’è una chance da non lasciarsi sfuggire, probabilmente l’ultima della sua carriera.

Mario Balotelli è a un bivio sportivo, l’ennesimo del suo percorso. La stagione del centravanti italiano non è stata eccezionale, la scelta di lasciare l’Adana di Montella si è rivelata in fin dei conti pessima. ‘Super Mario’ aveva trovato un po’ di tranquillità in Turchia, ma le bizze caratteriali lo hanno portato a una nuova destinazione in Svizzera, tra le fila del Sion. Una scelta diventata ora una sorta di incubo a occhi aperti.

Gli svizzeri sono ultimi e Balotelli è il capitano di una squadra che sta affondando. Quattro cambi di allenatore, una proprietà vulcanica e contestata dai tifosi, mentre il centravanti è nel mirino della stampa elvetica. Un quadro davvero difficile da digerire e una possibilità ora che si apre per il ritorno in Serie A, può avere un’ultima occasione di rivalsa per mettersi in luce nel calcio italiano.

Balotelli in un big, affare in Serie A

La carriera di Mario Balotelli ha sempre lasciato qualche dubbio, ha giocato con le due squadre milanesi, il Liverpool e il Manchester City, ma anche affrontato delle sfide non troppo felici come al Brescia e al Monza, l’aria di casa non ha portato risultati concreti. Balotelli ha avuto così alti e bassi tra squadre di club e Nazionale, ma concludere la sua avventura calcistica al meglio potrebbe rappresentare un’arma di riscatto. Mario Balotelli alla Lazio è l’ultima idea per il club biancoceleste, che è alla ricerca di attaccanti ma senza spendere troppo sul mercato.

La squadra biancoceleste è alla ricerca da anni di un vice di Ciro Immobile che abbia determinate caratteristiche. Il club cerca una punta centrale dal grande fisico che possa avere una buona familiarità con il gol. Qualità che Balotelli possiede e rimesso a lucido, sarebbe curioso l’abbinamento con Maurizio Sarri, uno dei pochi sergenti di ferro di questa Serie A. Un allenatore che, per altro, ha sempre avuto parole d’elogio per l’attaccante italiano e probabilmente saprebbe anche trattarlo da un punto di vista caratteriale. Un acquisto low cost per la Lazio, alla ricerca del piazzamento in Champions e con un grande colpo di scena all’orizzonte.