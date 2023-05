Continua a far parlare di sè, Wanda Nara. Gli scatti e le foto postate sul suo profilo Instagram lasciano i suoi tantissimi fan senza parole

E’ ormai da anni una delle grandi protagoniste del mondo dei social e non solo. La scalata al successo e alla popolarità di Wanda Nara è iniziata grazie soprattutto alla sua presenza costante su Instagram, dove nel giro di qualche anno ha accumulato un numero elevatissimo di followers. A fornire un contributo, in qualche modo decisivo, alla sua notorietà è stato il legame affettivo con l’ex centravanti e capitano dell’Inter Mauro Icardi.

Una storia che ha occupato e che continua ad occupare a lungo le prime pagine e le copertine dei principali magazine di gossip e cronaca rosa sia italiani che argentini. Quella formata da Wanda Nara e Icardi è considerata in qualche modo la coppia dei due mondi, visto il loro continuo alternarsi tra l’Europa e il Sudamerica.

La storia d’amore tra i due in realtà negli ultime due anni ha assunto le sembianze di una vera e propria telenovela sudamericana. Presunti tradimenti, ripicche e vendette reciproche, frecciate a distanza. Tutti gli ingredienti di una soap opera in piena regola che grazie a questo estenuante tira e molla tiene sul filo milioni di fans.

Maglia trasparente e niente intimo: Wanda Nara è da bollino rosso. I fan sono al settimo cielo

Nel frattempo Wanda Nara ha ampliato il proprio curriculum professionale: da semplice influencer è diventata imprenditrice, manager del marito e ora conduttrice televisiva di successo. Da qualche mese infatti la bionda e prorompente showgirl presenta in tv la versione argentina di Masterchef, il celebre talent gastronomico molto noto anche in Italia.

Ma nonostante gli impegni davanti alle telecamere Lady Icardi non dimentica mai di aggiornare il suo profilo Instagram postando nuovi scatti, spesso particolarmente sensuali, che mandano in visibilio i suoi milioni di fan che la seguono con passione quasi tutti i giorni. Una delle ultime foto in particolare ha fatto aumentare i battiti cardiaci a parecchi follower: vestita con una maglia scura trasparente, Wanda Nara si è fatta ritrarre senza intimo addosso. Il tutto corredato da una posa decisamente provocante che ha mandato ancora più in visibilio i followers. Ad oggi sono poco più di sedici milioni i fan che frequentano il profilo Instagram della bella imprenditrice argentina: numeri da capogiro.