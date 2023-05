Wanda Nara, la zip scende troppo: scollatura “Internazionale”

Wanda Nara provoca i fan con un primo piano stuzzicante: la zip della tuta aperta quel tanto che basta, solite curve esplosive

Giorno dopo giorno, sul profilo Instagram di Wanda Nara è praticamente inevitabile imbattersi in immagini super seducenti, che come al solito esaltano il fascino e la sensualità prorompente della showgirl argentina. Un capolavoro senza soluzione di continuità che avvince i fan come il primo giorno.

La 35enne sudamericana è ormai diventata una icona internazionale di bellezza esplosiva, un personaggio conosciuto ben oltre il suo legame con il mondo del calcio che pure ha contribuito e contribuisce ancora molto alla sua notorietà. Con oltre 16 milioni di followers, parliamo di una delle bellezze più cliccate al mondo sui social, e visti gli scatti che ci regala sempre non potrebbe essere altrimenti.

L’appuntamento irrinunciabile con la conduttrice di Masterchef Argentina, soltanto l’ultima tra le sue numerosissime esperienze televisive, lascia sempre il segno. In questo 2023 c’è qualcosa di nuovo rispetto al solito, come sanno bene gli ammiratori di lunga data. La versione ‘mora’ di Wanda sta riscuotendo un grandissimo successo, il passaggio al castano scuro rispetto al classico biondo dei suoi capelli all’inizio è stato magari ‘strano’ per i followers ma adesso possiamo ben dire che in un caso o nell’altro la superlativa Wanda non passa mai inosservata. E di certo, il ritorno con il suo Mauro Icardi, dopo alcuni mesi di separazione, l’ha resa più gioviale e radiosa che mai.

Wanda Nara, la visione del lato A fa sognare ancora una volta: che spettacolo

Gli ultimi scatti rappresentano una versione di Wanda particolarmente giocosa. La splendida argentina scherza con i fan con una serie di foto in cui imita le celebri emoji sul cellulare, ma gli sguardi, inevitabilmente, finiscono su altro.

La zip della tuta, sapientemente aperta, ci proietta all’interno di una scollatura particolarmente esplosiva e provocante. Una visione che per molti ha significato sicuramente zoom immediato, una tentazione irresistibile. I like e i commenti, manco a dirlo, sono arrivati copiosi, come sempre quando Wanda decide di alzare così tanto l’asticella della provocazione. Nella foto, come si può vedere, c’è una particolarità: una tuta dell’Internazionale, ma non si tratta dell’ex squadra di Icardi, bensì di quella brasiliana del Porto Alegre. Un indizio di mercato per il futuro? Chi lo sa, le vie del pallone sono infinite, lo scopriremo più avanti.