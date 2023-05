Non è iniziato nel migliore dei modi il mondiale di Formula 1 per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari spera nel riscatto a Imola

Un avvio di stagione così neanche il più pessimista dei tifosi della Ferrari l’avrebbe mai potuto immaginare. Nei primi cinque gran premi del Mondiale di Formula 1 il miglior risultato ottenuto dalla Rossa è stato un misero terzo posto in Azerbaijan, una gara in cui Charles Leclerc è salito sul terzo gradino del podio alle spalle dell’inafferrabile Red Bull. Per il resto il Cavallino Rampante ha collezionato solo brutte figure e una costante sensazione di inferiorità nei confronti delle scuderie rivali, comprese Mercedes e Aston Martin.

E da qui alle prossime settimane le prospettive non sembrano alimentare visioni ottimistiche, tutt’altro. La stragrande maggioranza di tifosi e addetti ai lavori ha la netta impressione che questo 2023 per il team di Maranello sia già compromesso. Per tutte queste ragioni nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti le voci di un addio del pilota monegasco alla Ferrari al termine della stagione. Un’opzione più volte rilanciata dai media ma smentita con decisione dal diretto interessato.

C’è anche chi sostiene un’ipotesi ancora più estrema, che sia cioè proprio il team modenese a volersi separare da Leclerc ed ingaggiare al suo posto il fuoriclasse inglese Lewis Hamilton. Anche questa opzione ha trovato la secca smentita da parte del management della Rossa. Qualcosa di vero forse c’è, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi per imprimere l’accelerazione decisiva a una trattativa che resta molto complessa e articolata. Ciononostante il futuro di Leclerc resta da decifrare.

Leclerc, altra batosta pesantissima: va sempre peggio. I tifosi non ci stanno

C’è poi chi instilla dei dubbi sulle reali capacità di guida del pilota monegasco, alimentando polemiche e discussioni tra i tifosi. Come ad esempio l’ex pilota della McLaren, lo scozzese David Coulthard vice campione del mondo nel 2001 alle spalle di Michael Schumacher. L’ex atleta britannico, conosciuto per non avere peli sulla lingua, non sembra nutrire una stima particolare nei confronti dell’attuale prima guida della Ferrari.

L’ex pilota scozzese non risparmia critiche molto dure nei confronti di Leclerc: “E’ incredibilmente veloce, estrae molto da quella macchina, ma commette troppi errori e ci sono troppi danni. In questo momento non ha la stoffa del campione”.

Parole che sanno di sonora bocciatura senza appello. La speranza in casa Ferrari è che il monegasco, punto nell’orgoglio, sappia reagire ala grande a partire dal gran premio dell’Emilia Romagna in programma domenica 21 maggio.