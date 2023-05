Noemi lo ha fatto davvero, gesto eclatante nel centro di Roma: tutta ‘colpa’ di Totti

La relazione tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la manager e imprenditrice Noemi Bocchi sembra procedere a vele spiegate

E’ trascorso poco più di un anno da quando l’ex capitano e bandiera della Roma, Francesco Totti, ha incontrato la bella manager e imprenditrice Noemi Bocchi, innamorandosene perdutamente. Il colpo di fulmine arrivò durante un torneo di padel a cui entrambi erano presenti e da quel momento i due non si sono più lasciati.

Per rendere pubblica la loro relazione però hanno dovuto attendere il momento in cui l’ex fuoriclasse giallorosso ha ufficializzato la rottura del matrimonio con Ilary Blasi. E così tra la fine dell’estate e l’inizio autunno Totti e Noemi hanno cominciato a farsi vedere in pubblico senza più remore.

Non solo, ma sempre insieme hanno compiuto passi molto importanti per consolidare la loro storia d’amore. Il più significativo, la scelta di acquistare un appartamento dove andare a convivere, segnale inequivocabile del desiderio di legarsi per sempre l’uno all’altra. Totti e Noemi vivono infatti in questo lussuoso appartamento in un quartiere residenziale di Roma Nord circondati dall’amore dei propri figli. La classica famiglia allargata, tanto per intenderci.

E l’ennesima prova della genuinità dei sentimenti che Noemi prova nei confronti del suo nuovo compagno è tutta in uno scatto pubblicato dal popolare magazine di cronaca rosa, Chi, diretto da Alfonso Signorini. Una foto in cui la bella manager romana indossa una felpa che ha suscitato la curiosità di moltissimi fan.

Noemi lo ha fatto davvero, gesto eclatante nel centro di Roma: la ‘colpa’ è proprio di Totti

Si tratta di una felpa nera, sportiva e comoda, recante in una scritta in giallo il codice fiscale di Francesco Totti. Un dettaglio originale e di cui molti non hanno compreso l’origine. La felpa in questione appartiene infatti a un brand chiamato “In case you didn’t know who i am”, molto richiesto da un po’ di tempo a questa parte.

Un modo come un altro per dimostrare la sincerità e la solidità della relazione tra i due. I quali peraltro sono stati avvistati insieme, ed era la prima volta da quando hanno reso pubblica la loro storia, allo stadio Olimpico per assistere alla semifinale di andata di Europa League tra la Roma e il Bayer Leverkusen. Sembra che al gol del giovane Bove sia Totti che Noemi si siano lasciati andare a un’esultanza sfrenata. L’amore fa anche questo.