Leclerc-Sainz, scoppia il caos in Ferrari: annuncio esplosivo

Dita puntate in casa Ferrari anche sui due piloti. Leclerc e Sainz non sembrano esenti da colpe, come ammesso dall’ex campione.

Le difficoltà della Ferrari nella stagione automobilistica 2023 sono sotto gli occhi di tutti. Per la scuderia italiana parlano i risultati troppo deficitari ed i tantissimi problemi emersi durante questi primi cinque gran premi dell’anno.

A Maranello si pensava che le criticità si risolvessero cambiando il timone, ovvero sostituendo il team principal Mattia Binotto con un altro manager esperto come Frederic Vasseur. Invece i problemi sono alla radice e riguardano un po’ tutte le figure, a livello tecnico, ingegneristico e via dicendo.

Ma anche i due piloti Ferrari non sono esenti da colpe. Le prestazioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. non sono state finora così esaltanti, visto che hanno entrambi commesso alcuni errori decisivi tra prove libere, qualifiche e gara vera e propria.

Ralf Schumacher molto critico con Leclerc e Sainz: “Il problema della Ferrari sono i piloti”

La SF-2023, ovvero la vettura progettata dalla Ferrari per il mondiale in corso di Formula 1, non dà garanzie. Proprio per questo motivo e per limitare i problemi tecnici, sia Leclerc che Sainz hanno forzato nella guida, commettendo errori anche piuttosto banali.

A puntare il dito contro i due piloti Ferrari c’ha pensato un ex campione delle 4 ruote. Ovvero Ralf Schumacher, fratello minore del grande Michael. Interpellato da Sky Deutschland, il tedesco ha fatto intendere come addirittura siano loro la vera criticità della scuderia.

“Credo che il vero problema della Ferrari siano i piloti – ha tuonato Ralf Schumacher, facendo esempi concreti sui loro difetti – Leclerc è discontinuo e non ha la personalità giusta. Sainz a Baku era a ben 8 decimi dal compagno di scuderia”. Dunque l’ex pilota di Jordan e Williams crede che la qualità automobilistica dei ferraristi non sia all’altezza.

“Credo che la Ferrari stia comunque facendo un lavoro migliore dei suoi piloti“ – ha concluso Schumacher che dunque non pare avere affatto stima dei due. Effettivamente la classifica piloti parla per loro: Sainz jr. è quinto con 44 punti, mentre Leclerc è addirittura settimo a quota 34, a ben 85 lunghezze di distanza dal leader incontrastato della stagione Max Verstappen.

Gli errori individuali dei due piloti, non certo aiutati dalla monoposto, sono sotto gli occhi di tutti. Leclerc in Australia si è ritirato al primo giro mentre nell’ultimo GP di Miami ha causato due incidenti nelle qualifiche ed in gara. Sainz invece ha già ottenuto due penalizzazioni, in particolare quella pesante a Melbourne per aver danneggiato il rivale Alonso.