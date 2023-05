Kulusevski torna in Serie A: soluzione clamorosa

Dejan Kulusevski non resterà al Tottenham, che non vuole versare i 35 milioni di euro per il suo riscatto: ecco dove giocherà.

I tifosi dei big club sanno bene quanto sia importante qualificarsi per la Champions League. Oltre al prestigio di poter disputare la massima competizione europea per club, entrare nei gironi di Champions significa anche garantirsi introiti molto elevati, che consentono di operare meglio sul mercato disponendo di maggiori risorse.

Inoltre, con la qualificazione alla Champions è possibile mantenere i giocatori migliori, che preferiscono ovviamente militare in club che assicurano una tale vetrina. Lo sa bene anche il Tottenham, che ha vissuto una stagione particolarmente tormentata e che dovrà quasi certamente fare a meno della Champions League per la prossima stagione.

Con l’arrivo di Antonio Conte i tifosi degli Spurs immaginavano scenari molto diversi per il club, ma l’esperienza del tecnico salentino – che ha rescisso il suo contratto lo scorso marzo – è stata avara di soddisfazioni. Il Tottenham sta cercando di qualificarsi almeno per l’Europa League, ma è chiaro che la società dovrà necessariamente liberare alcuni giocatori.

Kulusevski sta per tornare in Italia: la notizia è appena arrivata

Tra questi c’è anche Dejan Kulusevski, prelevato dal Tottenham a gennaio 2022 dalla Juventus dove non riusciva a trovare molto spazio nell’undici titolare di Massimiliano Allegri. Il 23enne svedese, in un anno e mezzo a Londra, ha totalizzato 54 presenze e 7 reti, ma pare proprio che la sua avventura con il Tottenham sia destinata a terminare qui.

Gli Spurs, infatti, non sembrano intenzionati a versare nelle casse bianconere i 35 milioni di euro necessari per esercitare il riscatto (il Tottenham ne ha già spesi 10 per il prestito oneroso, ne servono altri 25.). Ciò significa che Kulusevski tornerà a Torino al termine di questa stagione. Molto probabilmente lo svedese non rimarrà in bianconero, anche se molto dipende dalla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Signora. Kulusevski ha, in passato, ben figurato in Serie A e in tanti non hanno dimenticato la sua ottima esperienza a Parma. Il club bianconero difficilmente manterrà in rosa il calciatore svedese, ma alcuni club italiani potrebbero provare a rilanciarlo.

Il rapporto tra il 23enne e il coach livornese non è ottimale e in caso di conferma di Allegri (che ha ancora due anni di contratto con la Juve) le probabilità di vederlo indossare di nuovo la maglia bianconera sono molto basse. La Juve avrebbe oltretutto bisogno di monetizzare, viste anche le difficoltà economiche. In caso di mancato riscatto da parte del Tottenham i bianconeri dovrebbero cercare nuovi acquirenti per il giocatore. Tuttavia, all’interno della Juve stanno avvenendo molti cambiamenti (il prossimo direttore sportivo potrebbe essere Cristiano Giuntoli, ndr), pertanto non è detto che il futuro di Kulusevski sia già deciso.