Contatto e firma ad un passo: nuova squadra per Balotelli

Mario Balotelli è pronto per una nuova avventura: l’attaccante è a un passo dalla firma con la sua nuova squadra. La destinazione è davvero sorprendente.

Nuova stagione e nuova maglia per Mario Balotelli. Da SuperMario a “Mario la trottola” il passaggio è stato breve per l’ex calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Accostato nelle ultime settimane a diversi club italiani, pronti apparentemente a dargli l’ennesima chance della sua carriera, alla fine ‘Super Mario’ ha deciso di ripartire ancora una volta in giro per l’Europa. La destinazione stavolta è davvero sorprendente: il centravanti ritroverebbe infatti un grande ex giocatore di Fiorentina e Juventus.

E pensare che Mario, numeri alla mano, nelle ultime stagioni non ha nemmeno fatto cosi male. Falliti gli ultimi approcci con il calcio italiano, dopo un’annata decisamente sotto le aspettative al Monza, Balotelli è sembrato infatti rinascere in Turchia, all’Adana Dermispor. Nonostante i buoni numeri, l’attaccante ha preferito però cambiare aria dopo una sola stagione.

La sua ultima annata in un contesto completamente diverso, quello del Sion in Svizzera, gli ha regalato pochissime soddisfazioni e tanta voglia di rilanciare ancora la sua carriera. 6 gol in 18 presenze non sono un bottino estremamente misero, ma è sembrato evidente fin da subito che il Sion non fosse il palcoscenico adatto per un giocatore come Balo. Anche per questo la sua fuga dalla Svizzera non sorprende. Quello che più che altro lascia senza parole è la destinazione scelta.

Balotelli, nuova avventura in Europa: dove giocherà

Fermo restando che non c’è ancora nulla di confermato, le fonti estere sembrano piuttosto convinte che l’affare si farà, e che anzi mancherebbe ormai solo la firma per ufficializzare il trasferimento. SuperMario sta per tornare super in un campionato che finora non ha ancora avuto modo di affrontare. Un nuovo trasferimento che sa di ennesima scelta di vita, alla ricerca di un luogo in grado di farlo sentire pienamente a casa.

Stavolta le fiches dell’ex Inter e Milan sono puntate sulla Romania. Secondo quanto riferito da gsp.ro, l’attaccante sarebbe a un passo da un trasferimento, alquanto clamoroso, nella Liga rumena, e non in una squadra di primissima fascia, bensì in un club che ha bisogno di rilanciarsi sul grande calcio: il Rapid Bucarest.

A convincerlo ci starebbe provando in prima persona l’attuale allenatore della squadra capitolina, l’ex Fiorentina e Juventus Adrian Mutu, una vera leggenda del calcio rumeno. Resta da trovare la quadra a livello economico. Secondo la stampa locale, infatti, le pretese di Balotelli sarebbero di un milione di euro a stagione. Una richiesta contrattuale che, tutto sommato, sarebbe alla portata anche per alcuni club di Serie A. Evidente però che puntare su Mario oggi non sia soltanto una questione economica, quanto di pura e semplice fiducia. Quella che da noi, Balo, ha perso ormai anni fa.