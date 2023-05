Calciomercato: Ndoye in Serie A, lo prende una big

Ndoye potrebbe arrivare in Serie A durante il calciomercato. Una big lo ha messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Ndoye è pronto al salto di qualità. La rete contro il Basilea ha permesso al calciatore di mettersi in evidenza ed ora sono molte le big che lo cercano e sono pronte a fare pazzie per strappare il sì del calciatore.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, anche una big di Serie A ha messo Ndoye nel mirino e potrebbe già nelle prossime settimane affondare il colpo per piazzare un acquisto di calciomercato assolutamente importante. Non ci resta che naturalmente capire la volontà del diretto interessato ad accettare la proposta.

Calciomercato: Ndoye in Serie A, ecco con chi firma

Ndoye è pronto ad approdare in Serie A e per questo motivo sono molte le squadre nel mirino di un club del nostro campionato. Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il futuro del calciatore e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione e capire se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure opterà per un’altra soluzione.

Dalla Francia sono certi che Ndoye è finito nel mirino dell’Inter e Juventus in ottica calciomercato estivo e per questo motivo ci aspettiamo un derby d’Italia per il talento del Basilea. Sicuramente la discussione sarà approfondita al termine della stagione considerando che in questo momento il calciatore ha voglia di pensare solamente a chiudere al meglio la stagione.

Naturalmente tutto può succedere e per questo motivo non possiamo escludere un inserimento da parte di altre squadre nella sessione estiva di calciomercato. E quindi presto ci saranno delle novità importanti novità in questa corsa e presto ci saranno anche degli aggiornamenti sul futuro di Ndoye, che con il passare del tempo sta diventando sempre più uno dei gioielli del Basilea.

Mercato: la Juventus in pole position per Ndoye

La Juventus ha messo nel mirino di Ndoye per la prossima stagione in ottica calciomercato e il Basilea potrebbe dare l’ok alla stagione per consentire il salto di qualità al calciatore.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se magari l’Inter potrà insidiare meglio i bianconeri. Vedremo cosa succederà e dove giocherà Ndoye, vero talento del Basilea.