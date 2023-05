Milan, lo splendido gesto a fine derby nonostante la sconfitta

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League ad opera dell’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Pioli è stato protagonista di uno splendido gesto.

Dopo la brutta sconfitta di sabato scorso contro lo Spezia di Leonardo Semplici, il Milan non è riuscito nella rimonta in Champions League. I rossoneri, infatti, hanno perso per 1-0 (rete realizzata da Lautaro Martinez) contro l’Inter di Simone Inzaghi la gara di ritorno della semifinale della massima competizione europea per club.

A differenza dell’andata, dove nei primi undici minuti erano già sotto di due gol, i rossoneri hanno iniziato meglio la partita, considerando soprattutto la grandissima occasione avuta da Brahim Diaz. Lo spagnolo, di fatto, ha avuto la possibilità di calciare un rigore in movimento, ma la sua conclusione è stata davvero troppo debole e non ha per nulla impensierito Onana. Dopo un’altra possibilità avuta con Rafael Leao, però, l’Inter di Simone Inzaghi ha preso il dominio del gioco. Il club rossonero può sorridere per un gesto tutt’altro che scontato. Ancora una volta bisogna sottolineare l’ottimo rapporto.

La ‘Beneamata’, infatti, ha poi chiuso il discorso qualificazione nella seconda frazione di gara con il gol siglato da Lautaro Martinez, servito da un ottimo assist di Romelu Lukaku. Dopo la rete subita, di fatto, il Milan non ha avuto più la forza di tentare una clamorosa rimonta. Al termine della partita, ovviamente, c’era tantissima delusione tra gli uomini di Stefano Pioli, anche se bisogna registrare comunque uno splendido gesto.

Milan, la Curva Sud ha incoraggiato gli uomini di Stefano Pioli una volta terminato il derby con l’Inter

La Curva Sud, ovvero il settore di San Siro occupato dai tifosi storici del Milan, ha voluto incoraggiare i calciatori rossoneri, cantando: “Siamo sempre con voi”. I sostenitori hanno anche applaudito gli uomini di Stefano Pioli, cercando di rincuorarli per il finale di questa stagione.

Il Milan, infatti, ha ancora tantissimo da giocatore, visto che adesso è quinto in classifica a quattro punti dalla Lazio di Maurizio Sarri quarta. I rossoneri, di fatto, hanno l’obbligo di vincere le ultime tre gare di campionato: Sampdoria, Juventus (questa in trasferta) e Verona.

Lo stesso Stefano Pioli, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha voluto ribadire la volontà di chiudere al meglio la stagione: “L’Inter ha meritato il passaggio del turno. Siamo mancati nei primi 15 minuti della gara di andata. La semifinale è comunque un traguardo davvero straordinario. Ora dobbiamo finire bene quest’anno, non possiamo concludere questa stagione con negatività. La base della squadra è ottima da cui poter ripartire”.