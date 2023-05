Mercato Inter, l’attaccante andrà via: scambio sorprendente

Mercato Inter, arrivano novità inaspettate per i tifosi. In un clima di euforia totale per la conquista della finale della UEFA Champions League, i nerazzurri si preparano a salutare l’idolo della tifoseria. Il bomber sarà coinvolto in un clamoroso scambio di numeri 9.

Atmosfera di entusiasmo incredibile in casa Inter, che in maniera del tutto inaspettata alla vigilia della stagione ha raggiunto una meritatissima finale di UEFA Champions League. Questa sera i nerazzurri conosceranno la loro avversaria, ma nel frattempo è giusto per tutti sognare. In sede di mercato, però, arrivano delle notizie che non possono non creare dispiacere nei supporter. Il bomber, infatti, è destinato a salutare e sarà coinvolto in un maxi scambio che quasi non ha precedenti nella storia del calcio moderno. Andiamo a vedere le ultime su questa trattativa che sa tanto di fulmine a ciel sereno.

Mercato Inter, il bomber ai saluti

E’ del tutto inaspettato il percorso dell’Inter in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno raggiunto una storica finale grazie ad una cavalcata trionfale, con tante vittime illustre. A partire dal Barcellona nel girone fino ad arrivare al Milan in semifinale. Sebbene molto sia stato costruito sulla tenuta difensiva, è del tutto innegabile che i grandi nomi sono in avanti.

In tal senso arrivano delle notizie che non faranno piacere ai tifosi. Stando a quanto riportato da “Don Balon”, Romelu Lukaku non resterà all’Inter e farà ritorno al Chelsea, squadra che ne detiene il cartellino. Il belga, però, sarà solo di passaggio a Stamford Bridge, dal momento che sta prendendo corpo uno scambio che avrebbe del clamoroso. Pochettino, infatti, ha chiesto alla dirigenza Harry Kane, pronto a salutare il Tottenham. Per strappare il “sì” degli Spurs, proprio “Big Rom” sarà la pedina di scambio.

Lukaku al Tottenham

L’ex Manchester United potrebbe essere una carta convincente nei confronti del Tottenham, che in questo, pur rinunciando al suo bomber e capitano, resterebbe ancora enormemente competitivo. In tal senso le ultime prestazioni offerte dal bomber della Nazionale belga fanno ben sperare, dal momento che sta mettendo lo zampino, tra gol ed assist, ogni volta che viene chiamato in causa. Conosce già molto bene il calcio inglese e, di conseguenza, non avrebbe bisogno di ambientarsi. Per lui in stagione quest’anno sono 12 i gol e 6 gli assist.