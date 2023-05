Maglia bianca trasparente: Sabrina Salerno manda tutti fuori di testa

Sabrina Salerno come al solito si diverte a infiammare i suoi ammiratori: trasparenza in primo piano che abbaglia il web

Da tempo immemore, ormai, Sabrina Salerno è una delle principali icone di fascino e femminilità nostrane. Conosciuta e ammirata non solo all’interno dei nostri confini, la cantante e showgirl sa sempre come fare per attirare l’attenzione e lasciarci senza parole.

Un copione che si ripete continuamente ormai da quasi quarant’anni. Era la metà degli anni Ottanta quando Sabrina debuttava sulle scene diventando rapidamente uno dei principali riferimenti della musica pop, lasciando il segno sul palco non solo per il suo timbro vocale ma anche per la sua verve esuberante e per il suo fascino provocante. Di tempo ne è passato parecchio, il mondo è cambiato, Sabrina decisamente no, riuscendo a rimanere sempre al passo coi tempi e conservando tutta la sua sensualità magnetica e incontenibile.

Che oggi ne fa uno dei volti più acclamati in assoluto sui social network, con niente da invidiare, anzi, a bellezze più giovani. Non è un caso che Sabrina possa vantare un pubblico di oltre un milione e 300 mila followers su Instagram. Giorno dopo giorno, sempre più innamorati follemente dei suoi scatti. 55 anni, Sabrina è ancora oggi in splendida forma. E la sua silhouette dalle curve generose e prorompenti è intramontabile e senza tempo. Esattamente come il primo giorno, ci conquista e ci fa battere forte il cuore, dandoci continue dimostrazioni di uno stile unico.

Sabrina Salerno, in Francia non ha ancora finito di dare spettacolo: visione abbagliante, l’intimo fa capolino

In questa primavera, Sabrina è più scatenata che mai. Il lungo tour in Francia non è ancora finito, la cantante è alle prese con le ultime date che si terranno in queste settimane. Fin qui è stato un trionfo di pubblico, nei palazzetti e sul web.

Anche a Orleans, Sabrina toglie il fiato con i suoi scatti. In una splendida giornata di sole, in una delle città artisticamente più suggestive di tutta la Francia, il vero capolavoro è lei. Nelle varie pose in una delle vie principali, con una maglietta bianca trasparente il giusto ruba la scena e risulta una visione abbagliante. Si vede quanto basta al di sotto, con un top aderente che lascia intravedere un dettaglio che infiamma la passione e la fantasia degli ammiratori, scatenati in termini di like e commenti.