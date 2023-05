Regalo per Inzaghi: colpo Inter dalla Fiorentina in arrivo

L’Inter sta per mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio pronti ad ufficializzare il viola.

Il popolo interista è in delirio dopo il raggiungimento della finale di Champions League. La truppa di Simone Inzaghi è riuscita a centrare un traguardo storico, probabilmente impensabile fino a qualche mese fa. Tredici anni dopo la finale di Madrid, che si concluse con il successo dei nerazzurri sul Bayern Monaco e la conquista del terzo titolo europeo (oltre che del Triplete), l’Inter andrà a giocarsi la possibilità di diventare nuovamente Campione d’Europa.

In semifinale la Beneamata si è sbarazzata dei cugini del Milan imponendo la propria superiorità sia all’andata che al ritorno e ora può godersi la finale di Istanbul. Tuttavia, anche se questa stagione dovesse concludersi con uno straordinario successo europeo, Marotta e Ausilio sanno bene che la rosa andrà rinforzata in estate per rimanere competitivi su tutti i fronti. I dirigenti interisti sono già al lavoro per consentire a Simone Inzaghi di avere a disposizione un gruppo già formato durante il ritiro estivo.

Ma quali sono i reparti dove l’Inter sta pensando di intervenire? I nerazzurri dovranno necessariamente cercare dei difensori, visto l’addio di Skriniar e le continue offerte per Bastoni, ma anche qualche attaccante, data la probabile partenza di Correa e l’età avanzata di Dzeko. Tuttavia, stando ai rumors, l’Inter è attualmente alla ricerca anche di centrocampisti che possano alzare ulteriormente la qualità della squadra.

L’Inter chiude l’affare, Simone Inzaghi gongola: arriva dalla Fiorentina

Tra i tanti profili che potrebbero risultare graditi al tecnico piacentino c’è anche quello di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale marocchina, tra i migliori giocatori del Mondiale 2022 che si è tenuto in Qatar e che ha visto la Nazionale nordafricana concludere con un eccellente quarto posto. Amrabat sta portando a termine la sua terza stagione con i viola, dove ha messo in mostra ancora una volta tutte le sue qualità.

Il suo contratto con la società del presidente Commisso scade nel 2024 e al momento non c’è ancora traccia di rinnovo. Per questo Marotta e Ausilio hanno cominciato a monitorare la situazione del 26enne marocchino, che potrebbe rappresentare un ottimo colpo. Il giocatore piace molto anche in Spagna, dove diversi club della Liga proveranno a strapparlo alla Fiorentina. Per convincere i viola serviranno almeno 35-40 milioni di euro: l’Inter è avvisata.