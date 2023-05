Inter, addio Calhanoglu: pronti 40 milioni subito

A Milano sponda nerazzurra, la festa continua dopo l’approdo alla finale di Champions League in programma ad Istanbul il prossimo 10 giugno.

Ora la squadra di Simone Inzaghi può serenamente concentrarsi alle ultime tre partite di campionato, che vedranno i nerazzurri affrontare Napoli, Atalanta e Torino. Il piazzamento alla prossima Champions League è sempre più vicino, visto che il Milan quinto dista cinque punti.

Oltre al finale di stagione, la dirigenza inizia a lavorare anche sul prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Per quanto riguarda le cessioni, oltre a Milan Skriniar destinato al Paris Saint Germain vista la scadenza del contratto, un altro calciatore che può salutare Milano è Hakan Calhanoglu, che sta disputando una stagione fantastica.

Il centrocampista turco, infatti, ha realizzato quattro reti e fornito otto assist in 44 presenze tra campionato e coppe. Viste le ottime prestazioni, un top club inglese è intenzionato a fare sul serio per cercare di portarlo in Inghilterra. Uno dei migliori interpreti di questa stagione dell’Inter è Hakan Calhanoglu, diventato oramai un perno del centrocampo di Simone Inzaghi. Le prestazioni fornite non sono passate inosservate soprattutto in Premier League.

L’Inter ora trema, la Premier bussa: pronta l’offerta per il centrocampista

La società pronta a fare un tentativo concreto per portare il centrocampista turco in Inghilterra è il Newcastle, che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League. Il Liverpool quinto dista solamente un punto, anche se i Magpies hanno una partita in meno. In caso di approdo nella massima competizione europea, la dirigenza del club bianconero è pronta a provare il grande colpo per regalare un centrocampista dalle grandi qualità al tecnico Eddie Howe. L’offerta che il Newcastle è pronta a presentare ai nerazzurri è di circa 35/40 milioni di euro.

Il classe 1994 vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri nel 2024 e, ad oggi, non ci sono novità in merito ad un rinnovo. Qualora non si arrivasse ad un accordo tra l’Inter e l’entourage del calciatore, la società potrebbe prendere in considerazione l’offerta del club bianconero, per non rischiare di perderlo a parametro zero nell’estate 2024. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per il Newcastle, che rinforzerebbe pesantemente la zona centrale del campo. Calhanoglu può essere attratto dall’idea di provare una nuova esperienza, soprattutto per approdare nel massimo campionato inglese. Dopo soli due anni, quindi, per il centrocampista turco può essere già arrivato il momento dell’addio. Il Newcastle è pronto a regalarsi il grande colpo per la Champions.