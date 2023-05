Addio inaspettato su una panchina italiana: è finita

Il finale di stagione sembrerebbe portare ad un addio inaspettato su una panchina italiana, sarebbe infatti finita tra un tecnico e la propria squadra…

Nei vari campionati è tempo di verdetti ed al tempo stesso si analizza in consuntivo quanto accaduto in questi mesi, sono infatti molte le squadre italiane con lo sguardo rivolto al futuro. Alcune di esse sono pronte a cambiare guida tecnica, nel tentativo di rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione.

In tal senso, a pensarci sotto questo punto di vista ci sarebbe il Modena, uno dei pochi club non direttamente coinvolti nell’ultimo turno del campionato di Serie B, vista la posizione tranquilla in cui versano gli emiliani, fuori da ogni discorso relativo ai playoff ed ai playout.

I gialloblu termineranno il torneo cadetto affrontando nel fine settimana davanti al proprio pubblico il Sudtirol, attualmente al quarto posto in classifica ed a caccia di una posizione di rilievo all’interno dei playoff. Il piccolo club è al lavoro per ottenere una storica promozione in Serie A. Per Attilio Tesser potrebbe trattarsi di ultima partita con la sua attuale squadra.

Ribaltone in Italia: salta una panchina importante

Una carriera di oltre 30 anni sulle panchine di tutta Italia per Attilio Tesser, il quale ha affrontato diverse categorie, compresa quella principale in cui ha guidato Cagliari, Ascoli e Novara, ma da oltre un decennio è stato protagonista tra Serie B e C, vantando diverse soddisfazioni.

Dopo Novara (con cui aveva ottenuto una doppia promozione tra LegaPro e massima serie), l’allenatore veneto è riuscito infatti nell’impresa di promuovere tra i cadetti ben tre compagini, vale a dire: Cremonese, Pordenone e Modena. Proprio un anno fa di questi tempi avveniva il ritorno dei canarini in Serie B, ma l’avventura sembrerebbe destinata a terminare. Secondo le ultime voci de La Gazzetta di Modena, le parti si incontreranno a breve e potrebbero definire l’addio dell’attuale tecnico con gli emiliani dopo due stagioni di livello, con la società pronta a delineare il futuro con un nuovo sostituto.

Per la panchina si pensa un altro allenatore esperto come Aureliano Andreazzoli, ma il preferito della dirigenza sarebbe Luca D’Angelo. Questi guida il Pisa da ben 5 stagioni, anche se l’ultima di queste era subentrato in corsa al posto di Rolando Maran. Potrebbe essere il pescarese a subentrare al posto di Attilio Tesser, qualora quest’ultimo dovesse lasciare il Modena; di certo la prossima settimana sarà decisiva per scoprire se sulla panchina gialloblu vi saranno delle modifiche.