Affare a metà prezzo: accordo totale con l’Inter

Ottima notizia per i tifosi nerazzurri e primo colpo di calciomercato ormai quasi definito. L’Inter comincia l’estate col piede giusto.

Il finale di stagione dell’Inter è davvero esaltante. La squadra di Simone Inzaghi giocherà ben due finalissime: quella di Coppa Italia contro la Fiorentina mercoledì 24 maggio prossimo, oltre alla attesa finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City, prevista per il 10 giugno.

Un gran finale che potrebbe, oltre a regalare nuovi trionfi eccellenti per l’Inter, anche un futuro radioso dopo i tanti problemi societari. I tifosi si aspettano dunque l’arrivo di importanti tasselli per la prossima stagione, anche per tornare a puntare allo Scudetto. In attesa di volti nuovi, l’Inter però sta per chiudere un primo colpo già piuttosto ‘noto’ all’interno del club di Appiano Gentile.

Infatti è in corso un fitto dialogo con la Lazio per definire l’ingaggio a titolo definitivo di un calciatore, tra l’altro anche a metà prezzo. Il colpo in entrata dell’Inter riguarda un giocatore già attualmente in nerazzurro, ma soltanto in prestito. Si tratta di Francesco Acerbi, difensore centrale classe ’88 che la squadra di Inzaghi ha preso a titolo temporaneo la scorsa estate dalla Lazio.

Inter-Lazio, accordo trovato per il riscatto di Acerbi

All’interno dell’accordo stipulato ad agosto 2022, l’Inter si è assicurata il diritto di riscatto per Acerbi a circa 4 milioni di euro. Una cifra quasi simbolica, visto che l’avventura con la Lazio del difensore lombardo era ormai da tempo ai titoli di coda. Ma pare che il lavoro ai fianchi del d.s. Piero Ausilio stia portando un ulteriore sconto.

L’Inter dovrebbe ottenere il via libera della Lazio a riscattare Acerbi alla metà del prezzo pattuito. La società di Claudio Lotito si dovrebbe accontentare di 2 milioni di euro cash per liberarsi del 35enne difensore, che ha rappresentato un punto fermo nella difesa interista, soprattutto dopo i problemi occorsi a De Vrij e Skriniar. Dunque entro inizio estate Ciccio Acerbi diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. L’ex laziale dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno, diventando un elemento di esperienza ed affidabilità per la formazione che verrà.

Un vero e proprio intoccabile per Simone Inzaghi, che lo ha in precedenza già allenato in biancoceleste dal 2018 al 2021. Intanto Acerbi si gode il momento da leader della difesa interista e si prepara a giocare la sua prima finalissima di Champions League. Un trionfo ad Istanbul significherebbe secondo trofeo internazionale per lui, dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia due anni fa.