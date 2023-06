Colpo galattico dal Real: l’Inter prova l’assalto

Inter sul centrocampista del Real Madrid: l’idea soddisfa Simone Inzaghi. Un nome a sorpresa spiazza i tifosi.

È ancora presto per parlare di calciomercato e di tutto ciò che ne consegue, ma dalle parti di Appiano Gentile i dirigenti nerazzurri cominciano a muoversi pensando al futuro, a pianificare al meglio e correggere gli errori fatti in passato.

Niente di più normale. D’altronde una società come l’Inter non può permettersi – visti i noti problemi di carattere finanziario – di spendere cifre fuori portata e dunque deve sfruttare le occasioni di mercato che gli capitano davanti. La vittoria della Champions potrebbe cambiare diverse dinamiche in chiave nerazzurra e portare entusiasmo e grossi introiti per il futuro.

L’appeal rinnovato permetterebbe alla società nerazzurra di avere più possibilità di convincere calciatori di livello. In questo momento nulla deve rompere l’equilibrio dello spogliatoio, la concentrazione è al massimo ma intanto i titolari del mercato interista stanno cominciando a sondare i primi nomi. Prima il match di sabato sera e poi si penserà al futuro e di conseguenza al mercato.

Inter, prossimo colpo proviene dal Real Madrid?

Il Real Madrid, dopo aver fallito contro il Manchester City in Champions League, sta progressivamente riorganizzando la propria rosa. Non una rivoluzione al cento per cento, ma un piccolo rinnovamento di una serie di reparti. Mariano Diaz, Eden Hazard, Karim Benzema e Marco Asensio hanno già salutato la squadra, ma in futuro ci si aspettano altre mosse di questo tipo. Calciatori del genere hanno chiaramente un grande appeal sul mercato e una società come l’Inter non vorrebbe perdere l’occasione di mettere le mani su un parametro zero.

Il centrocampista spagnolo Dani Ceballos era considerato come uno dei giovani talenti del panorama mondiale. Dopo anni non è mai esploso definitivamente ma ha comunque grande appeal. L’Inter studia l’opportunità di tesserarlo a parametro zero, magari come sostituto di Marcelo Brozovic. Il croato è molto richiesto sul mercato e il calciatore intriga Marotta.

L’ex Arsenal, nonostante lo scarso minutaggio, ha dimostrato ottime cose a Madrid e l‘Inter avrebbe intenzione di trasformarlo in un titolare indiscusso. In questa stagione, Ceballos ha giocato un totale di 45 partite in tutte le competizioni (Liga, Champions League e Copa del Rey), e ha messo a segno nove reti e nove assist. Tuttavia, non è mai stato al centro delle idee di Ancelotti e per questo motivo potrebbe accettare il trasferimento in un campionato competitivo come la Serie A.