Torna a Milano e tradisce l’Inter: affare a zero

Il club rossonero, che vive una situazione delicata, valuta le opzioni dal mercato: occhio all’ex interista

L’annata si è chiusa ufficialmente solo da pochi giorni ma in casa Milan è scoppiato un vero e proprio putiferio. Non bastava l’addio doloroso di Zlatan Ibrahimovic, molto sentito nello spogliatoio rossonero, che ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.

Nelle ultime ore una decisione che ha spiazzato praticamente tutti, lasciando a bocca aperta i tifosi del Milan. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club rossonero, ha deciso di licenziare sia Paolo Maldini che Frederic Massara. Una differenza di vedute sia in ottica mercato che per quanto concerne le strategie future da adottare, pare. E adesso in quel di Milanello c’è un silenzio assordante, con lo scout Moncada che dovrebbe venire promosso nella gestione del mercato rossonero e affiancato da qualche uomo di fiducia dello stesso Cardinale.

Cambiano i protagonisti ma con cambia l’obiettivo: rilanciare il Milan fino a farlo tornare ai vertici tanto in Italia quanto in Europa. Ed è proprio in funzione di questa ambizione evidentemente ritrovata che il proprietario della società di via Aldo Rossi potrebbe dare modo ai suoi nuovi uomini mercato di agire con cura, rinforzando in maniera oculata e senza colpi di testa inattesi la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In tal senso, però, potrebbe prospettarsi una suggestiva quanto inattesa occasione di mercato a zero.

Al Milan gratis: Marotta è furioso

L’ipotesi di cui si parla coinvolgerebbe indirettamente anche l’Inter, visto che il profilo in questione è quello di Alexis Sanchez. Approdato all’Olympique Marsiglia nell’estate 2022, l’ex Udinese e Barcellona ha segnato 18 gol e firmato 3 assist in Francia con la squadra allenata da Tudor.

Prestazioni di tutto rispetto che possono portare il Milan, viste le condizioni favorevoli, ad interessarsi a lui. Alexis Sanchez, in questo momento, sta discutendo del prolungamento contrattuale con l’Olympique Marsiglia. Il contratto del cileno scadrà a fine giugno – esiste comunque un’opzione per il rinnovo di una stagione esercitabile di comune accordo da giocatore e club – ed è in uno scenario di incertezza che il Milan potrebbe inserirsi.

Un’occasione davvero ghiotta, visto il talento dell’ex nerazzurro e l’esperienza che potrebbe portare in un reparto avanzato dopo l’addio di Ibra e quello sempre più probabile di Origi. D’altro canto, però, l’età può essere un problema. Sanchez è un classe ’88, compirà 35 anni il prossimo dicembre e non sembrerebbe rientrare nella linea giovane ed auto-sostenibile dettata da Cardinale.

Non è tuttavia escluso che, vista la caratura del giocatore ed i costi contenuti – gli andrebbe garantito solo l’ingaggio – allora la situazione rischierebbe di cambiare. L’Inter, in tal senso, rimarrebbe profondamente ferita. Perchè Sanchez ha lasciato i nerazzurri solo un anno fa ed adesso rischierebbe di diventare uno dei grandi nemici della squadra di Simone Inzaghi, nella prossima stagione.