Milan, dopo Maldini via anche Pioli: ipotesi dimissioni

Stefano Pioli starebbe pensando di dare le dimissioni da allenatore del Milan dopo l’addio di Paolo Maldini, tifosi senza parole.

In casa Milan sono momenti molto concitati. La proprietà ha deciso di mandare via due colonne portanti come Maldini e Massara ed ora il caos regna sovrano. L’addio dei due dirigenti, messi alla porta senza troppi complimenti da Cardinale, ha scatenato tutta una serie di reazioni all’interno dello spogliatoio dove i giocatori sono rimasti increduli.

Tra questi i più scioccati sono Leao, Maignan, Theo Hernandez e Tonali, con i quattro che avevano un legame molto forte con i due dirigenti, soprattutto con Maldini ed ora i tifosi rossoneri temono un fuggi fuggi generale. Con l’addio di Maldini, inoltre, non è più sicura la posizione di Stefano Pioli che pure aveva un rapporto importante con l’ormai ex dirigente rossonero nonostante alcuni attriti passati.

Senza Maldini il tecnico, pur avendo la fiducia della società, starebbe pensando clamorosamente di dare le dimissioni e la proprietà rossonera dovrà cercare in ogni modo di evitare ciò al fine di non rendere ancora di più una polveriera lo spogliatoio. Come rivelato via Twitter dall’esperto di calciomercato Sebastiano Sarno, Stefano Pioli si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro in rossonero dopo questo doppio addio improvviso che preannuncia una vera rivoluzione a livello dirigenziale.

Clamoroso Pioli: il tecnico valuta le dimissioni

Questo doppio addio avrebbe spiazzato il tecnico, ora Pioli starebbe valutando il suo futuro. Tra le varie opzioni il tecnico rossonero starebbe valutando anche le dimissioni. Una notizia clamorosa che lascia i tifosi del Milan preoccupati e stupiti da una parte, e furiosi con la società per quanto sta accadendo dall’altra.

L’addio di Maldini ha fatto inferocire il tifo rossonero. La proprietà ha cacciato senza troppi complimenti una bandiera di tale livello ed è altissima la preoccupazione riguardo la prossima stagione. Al momento, Cardinale ha confermato la sua fiducia a Pioli, ma è l’allenatore rossonero che ha forti dubbi sul suo futuro e nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare questa clamorosa decisione.

Nel caso in cui Pioli dovesse dimettersi, la situazione potrebbe precipitare in casa Milan visto che ci sono alcuni giocatori che non sono per niente contenti di come stanno andando le cose nelle ultime ore, soprattutto i senatori tra cui Maignan e Theo Hernandez. Il primo è in trattativa per rinnovare il suo contratto, ma ora ciò potrebbe complicarsi in maniera importante, mentre il secondo starebbe addirittura valutando di chiedere la cessione.