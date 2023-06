Altro che Juve, il colpaccio lo mette a segno il Milan: da non credere

Nonostante la conferma di Massimiliano Allegri, la Juventus deve registrare una beffa che arriva direttamente dal Milan.

Il campionato, tranne che per il Verona e nello Spezia, è terminato solo da qualche giorno, anche se in alcuni club ci sono stati già dei forti scossoni. Se nel Napoli è ormai ufficiale da più di qualche giorno l’addio di Luciano Spalletti, la rivoluzione avvenuta in questi giorni in casa Milan è stata davvero un fulmine a ciel sereno.

Gerry Cardinale ha infatti deciso di cambiare l’intero quadro dirigenziale, dando il benservito sia a Paolo Maldini che a Frederic Massara. Ai due dirigenti protagonisti dello Scudetto della stagione scorsa e della semifinale di Champions League di quest’anno, di fatto, sono stati imputati vari ‘errori’: dal mancato rendimento di quasi tutti i giocatori comprati l’estate scorsa alla mancata cessione remunerativa di qualche giocatore.

Nella Juventus, invece, bisogna registrare la permanenza di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato confermato a ‘Sky Sport’ dallo stesso Maurizio Scanavino, amministratore delegato della ‘Vecchia Signora’: “Non è stato mai messo in discussione. Con lui c’è la totale condivisione di tutti gli scenari futuri”. Tuttavia, nonostante i diversi momenti che stanno vivendo il team piemontese ed il Milan, il ‘Diavolo’ potrebbe aver messo a segno un colpo proprio ai danni dei bianconeri.

Juventus, anche il Milan è sulle tracce di Cristiano Giuntoli: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, visti gli addii ufficiali di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan potrebbe inserirsi nella corsa che porta a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo dello Scudetto del Napoli è di fatto ambito sia dal team meneghino che dalla Juventus.

Proprio la ‘Vecchia Signora’, infatti, sta puntando molto su Cristiano Giuntoli. Anche se quest’ultimo non ha ancora ricevuta da Aurelio De Laurentiis il via libera. Il ds, di fatto, ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Al patron partenopeo non piace molto l’idea di lasciare uno dei massimi artefici della vittoria del campionato alla più grande rivale del suo club.

Lo stesso Maurizio Scanavino, sempre ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha parlato della possibilità di vedere Cristiano Giuntoli come dirigente della Juventus: “Ha un contratto con il Napoli ancora per un anno, non mi sembra giusto commentare ulteriormente”. Nel frattempo, il team la ‘Vecchia Signora’ ha nominato Giovanni Manna nuovo direttore sportivo.