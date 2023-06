Ci siamo, Berardi si trasferisce in una Big di Serie A

Il momento è arrivato, Domenico Berardi si trasferisce in una big della Serie A: lascerà il Sassuolo dopo una vita

Domenico Berardi ha concluso la sua stagione con la maglia del Sassuolo con ventisette presenze tra Serie A e Coppa Italia, tredici gol segnati e sette assist. Numeri importanti, che certificano l’importanza dell’esterno offensivo per i neroverdi. Sono anni che Berardi è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A ed è riuscito anche a vincere Euro 2020 con la maglia dell’Italia da protagonista. Per il Sassuolo è una bandiera, percepisce circa tre milioni di euro a stagione, meritati per l’apporto che dà alla squadra ogni anno.

Tanti suoi ormai ex compagni di squadra sono andati via dal Sassuolo nel corso degli anni, ma lui è rimasto. Si è parlato tanto di un suo trasferimento altrove, in una big della Serie A o addirittura all’estero. Ma Berardi ha ribadito la sua fedeltà al Sassuolo, una società che lo ha accolto fin da piccolo e con la quale è cresciuto. Tuttavia, le cose stanno per cambiare, visto che nelle ultime settimane ha ribadito l’intenzione di giocare nelle Coppe europee.

Una fulmine a ciel sereno in casa Sassuolo, che valuta Berardi intorno ai trenta milioni di euro e non ha intenzione di liberare il giocatore tanto facilmente. Infatti, Carnevali è forte di un rinnovo firmato soltanto la scorsa stagione fino al prossimo 30 giugno 2027.

Colpo di scena, la Roma vuole Berardi

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha intenzione di prelevare Berardi dal Sassuolo. Lo vuole fortemente José Mourinho, che vuole rinforzare la fascia destra dell’attacco. L’offerta del club giallorosso include un nome tra Bove, Volpato e Tahirovic e anche la rinuncia al 30% della futura rivendita di Davide Frattesi.

Berardi vorrebbe giocare in Champions League, ma l’offerta della Roma sarebbe molto allettante. Gli permetterebbe di giocare in una grande squadra del campionato italiano, con uno spogliatoio molto italiano, che lui conosce dopo averci giocato soprattutto con la Nazionale.

La Roma inizia a programmare il futuro con Mourinho, che quantomeno rispetterà il contratto fino all’anno prossimo. Si stanno concludendo gli acquisti di Ndicka, è previsto anche quello di Aouar. Ma è chiaro che sono a parametro zero, con Tiago Pinto che lavora per incassare almeno 30 milioni di euro per non infrangere l’accordo con la UEFA che riguarda il Fair Play Finanziario. E non sarà semplice, considerato anche l’infortunio di Abraham.