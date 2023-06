Roma: Dybala ha deciso dove giocherà, problema contratto

Dalla Juventus alla Roma per piangere dalla delusione in finale di Europa League. Ora Paulo Dybala ha comunicato alla società giallorossa il suo futuro

La gioia in questa stagione è arrivata soprattutto dal Mondiale vinto con l’Argentina. Una gioia incredibile per la Joya, che non è stato un autentico protagonista a causa dei numerosi problemi fisici che l’hanno martoriato nell’arco dell’anno.

Paulo Dybala cercherà così di ricaricare le pile in vista della prossima stagione comunicando già la sua decisione alla società giallorossa. L’attaccante argentino ha una qualità fuori dal comune, ma il suo fisico non l’ha assistito a dovere nell’arco dei mesi. Una voglia incredibile di tornare ad essere protagonista con maggiore continuità dimenticando in fretta i numerosi infortuni rimediati in stagione. C’è tanta voglia di rivalsa per imporsi su grandi palcoscenici con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in ogni competizione europea.

Josè Mourinho potrebbe restare saldo in panchina nonostante qualche polemica di troppo con la società giallorossa. A breve ci saranno aggiornamenti decisivi anche per quanto riguarda il futuro dell’allenatore portoghese.

Roma, la verità sul contratto di Dybala: ecco dove giocherà

Saranno settimane infuocate per conoscere il suo futuro. La stella sudamericana vorrebbe incidere maggiormente in campo evitando di incorrere in numerosi infortuni nell’arco della stagione. La sua integrità fisica potrebbe fare la differenza in momenti topici.

Paulo Dybala ha parlato chiaramente del suo futuro ai microfoni di Dazn. Senza tanti giri di parole, l’attaccante argentino ha rivelato: “C’è tempo per conoscere il mio futuro, ma io ho due anni di contratto qua”. La storia d’amore con la Roma potrebbe continuare per cercare di tornare a far gioire i tifosi giallorossi, che hanno già polverizzato gli abbonamenti per la prossima stagione. Un amore fuori dal comune per stare vicina alla squadra anche nei momenti di difficoltà senza risparmiarsi mai per il bene della Roma.

All’interno del suo contratto con la Roma è inserita una clausola pari a 12 milioni di euro: una cifra alla portata di tutti con la società giallorossa è già avvisata. La società giallorossa continuerà a metterlo al centro del suo progetto per ambire a nuovi risultati. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions avvicinandosi sempre di più allo Scudetto. L’argentino potrebbe così restare ancora in maglia giallorossa, ma attenzione alle sirene dall’esterno: tante big d’Europa potrebbero avere la meglio strappandolo alla compagine capitolina.