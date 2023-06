Tesoretto Milan: nove cessioni per il bomber

Il Milan targato mister Stefano Pioli si prepara a quella che sarà una sorta di rifondazione: tanti nomi in uscita, tesoretto per il bomber

In casa Milan è scoppiato il terremoto all’improvviso. L’incontro, avvenuto nelle scorse ore, tra il responsabile dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, e Gerry Cardinale non ha dato esito positivo, anzi. Il summit ha generato non poca tensione tra le parti in causa, per via di visioni differenti sul percorso da intraprendere in prospettiva futura.

L’ex difensore, dal canto suo, vorrebbe una maggior autonomia di scelta, soprattutto ovviamente per quanto concerne il fronte calciomercato. Il numero uno di RedBird Capital Partners, però, la pensa diversamente, considerando anche il lavoro deludente messo in atto dalla dirigenza milanista durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Di nuove pedine in quel di Milanello ne sono arrivate, ma nessuna è riuscita a dare un contributo significativo nell’arco della stagione da poco terminata.

Da qui nasce l’insoddisfazione di Cardinale, il quale non intende lasciare totalmente campo libero alla leggenda vivente classe ’68, che invece non è disposto ad accettare tali condizionamenti. Ecco che l’imprenditore americano si è convinto ad esonerare sia Maldini che Ricky Massara, dando il la a quella che molto probabilmente sarà una vera e propria rivoluzione.

E in tutto ciò, cosa accadrà alla panchina del Milan? A meno di un clamoroso ripensamento, Stefano Pioli dovrebbe rimanere al suo posto almeno per un’altra stagione, dato che comunque è stimato da RedBird. Ma visto che il tecnico emiliano era parecchio legato a Maldini, non si escludono sorprese. Fondamentale intervenire il più in fretta possibile per potenziare la rosa, specialmente le seconde linee.

In più, è necessario acquistare un nuovo centravanti di un certo spessore, che possa alternarsi con Olivier Giroud. Ad oggi, il francese è l’unica pedina valida a disposizione in quella zona di campo. Per parlare del tema in questione, però, bisogna partire dal fronte cessioni. Diversi giocatori, infatti, potrebbero abbandonare la nave rossonera nelle settimane a venire.

Calciomercato Milan, nove giocatori al passo d’addio: ecco il tesoretto per la punta

Numerosi i nomi in uscita: Tatarusanu, Bakayoko, Adli, Dest, Vranckx, Rebic, Ballo-Touré, Origi e De Ketelaere. Sul talento belga, pagato 35 milioni di euro neanche un anno fa, sono in corso delle riflessioni. Difficile che giunga un’offerta congrua sul tavolo rossonero, di conseguenza appare più probabile un addio in prestito.

In questo modo, il ‘Diavolo’ almeno risparmierebbe sull’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti all’anno percepito dall’ex Club Brugge. Al contrario, per Origi si punta invece alla cessione a titolo definitivo, partendo da una valutazione intorno ai 7-8 milioni (stipendio da 4 milioni netti a stagione). L’estremo difensore rumeno, poi, abbandonerà la nave a parametro zero e Bakayoko farà ritorno al Chelsea in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Stesso discorso per Dest, ma in riferimento al Barcellona. Al passo d’addio pure l’attaccante croato ex Fiorentina, ormai finito ai margini del progetto. Facendo un calcolo, da questi calciatori il Milan potrebbe riuscire ad incassare una cifra sui 35-40 milioni di euro. E alleggerirebbe il monte ingaggi di circa 20 milioni. Un tesoretto che permetterebbe al ‘Diavolo’ di assicurarsi più facilmente le prestazioni di una punta dai numeri importanti. Ma attenzione, perché col terremoto ai piani alti del club di Via Aldo Rossi è bene tenere a mente l’ipotesi di un addio pesante, vedi Theo Hernandez. Tifosi in ansia.