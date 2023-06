Stavolta la decisione è presa: via dal Milan in prestito

Ci sarà un po’ di rivoluzione del Milan, sono in tanti a fare le valigie e qualcuno maturerà in prestito altrove per dimostrare il suo valore.

I rossoneri hanno chiuso al quarto posto e puntano su un mercato con più esperienza in entrata, lasciando così maturare qualche talento che non avrà spazio. Il Milan è pronto al prestito, ci sono chance per tenere d’occhio il patrimonio tecnico della rosa.

La conclusione del campionato ha lasciato un po’ di amarezza per i rossoneri, i giovani della rosa non sono maturati al punto giusto. Nel club rossonero tanti giovani non hanno rispettato le aspettative. Ci sono tanti calciatori che hanno lasciato a desiderare, la concretezza non è ancora il punto forte di tanti talenti, il cui destino sarà deciso nelle prossime settimane.

Uno su tutti andrà via in prestito, Maldini e Massara pensano come questa sia la soluzione migliore senza perderlo definitivamente di vista. Stefano Pioli è d’accordo, in Serie A ci sono ragazzi che possono esprimersi al meglio ed essere poi utili alla causa rossonera.

Dal Milan va in prestito in una big, le ultime

Un po’ come nel caso di Pobega e Colombo, i rossoneri puntano sulle squadre italiane per fare crescere i ragazzi rossoneri. Farli diventare protagonisti in Serie A e poi richiamarli alla base è l’obiettivo, soprattutto considerando come nella prossima stagione gli obiettivi di mercato porteranno a Milano gente dall’esperienza ben diversa e con tante gare europee alle spalle. Cosa che manca ai giovani, che dovranno maturare in altro modo come nel caso di Matteo Gabbia verso la Fiorentina.

Una soluzione che può essere utile ad entrambe le squadre, i viola hanno bisogno di almeno un altro centrale mentre i rossoneri devono tenere d’occhio il difensore, che da quattro stagioni è al Milan ma non è mai emerso. Pioli valuta tutto, vorrà capire se Gabbia potrà essere un futuro titolare in rossonero oppure una semplice riserva da collocare dietro ai titolari. In quattro anni ha giocato meno di quaranta partite in Serie A, il dubbio comincia ad essere più che lecito.

Gabbia per la Fiorentina, affare da mettere a punto dopo la conclusione della Conference League, a stabilire se i viola saranno comunque in Europa. Un elemento in più servirà sempre alla Fiorentina, al di là dell’esito finale, ma al momento tutto sembra essere congelato proprio in vista dell’appuntamento di Praga. Non sarà probabilmente l’unico affare tra Milan e Fiorentina, ci sono calciatori come Amrabat che piacciono ai rossoneri.