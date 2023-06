Vlahovic, prove d’addio: il piano della Juve

La strada è segnata, il serbo non più incedibile e la Juventus è pronta a discutere della sua situazione: il punto.

La Juventus è pronta a rivoluzionare numerosi reparti in vista di quella che deve essere la stagione della ripartenza. La società punta a tornare grande ma per farlo dovrà necessariamente sistemare alcune lacune interne.

Anzitutto, ci sarà da annunciare il prossimo direttore sportivo, ossia colui il quale prenderà le redini della squadra con l’obiettivo di potenziarla. Senza il denaro della Champions League sarà molto difficile agire sul mercato come le scorse stagioni, motivo per cui si cercherà di piazzare qualche calciatore scontento di rimanere a Torino prima di operare in entrata.

Uno dei calciatori più demotivati in questo momento è sicuramente Dusan Vlahovic, la cui stagione è stata al di sotto delle aspettative. Una cosa è certa: qualora Massimiliano Allegri dovesse rimanere in panchina, il suo futuro è praticamente lontano dall’Italia. Ma occhio anche ai problemi di bilancio, la società ha bisogno di far quadrare i conti e la vendita del serbo potrebbe far respirare non poco le casse bianconere.

Juventus, futuro Vlahovic: ore decisive

Il serbo ha concluso la sua stagione in bianconero con dieci reti all’attivo in Serie A. Un bottino molto amaro per un calciatore che quasi un paio di anni fa fu pagato la bellezza di 90 milioni di euro dalla Fiorentina. Il talento non si discute, ma è chiaro che il suo acquisto, al netto di alcune partite giocate ottimamente, è da considerarsi un mezzo disastro di mercato.

La Juventus non vuole svenderlo, vorrebbe sfruttare al meglio l’investimento fatto ormai un paio di anni fa chiedendo una cifra che si avvicina ai 90 milioni di euro. Non sarà affatto facile trovare un acquirente, nonostante il Bayern Monaco sia intenzionato a proporre altre offerte alla Vecchia Signora. La prima non è bastata: i bavaresi hanno proposto 55-60 milioni di euro. Troppo poco, evidentemente, per un attaccante che possiede un potenziale importante. In alternativa, il Bayern avrebbe in mente uno tra Kolo Muani e Kane.

Sta di fatto che dalle parti della Continassa sono ormai intenzionati a vendere Dusan il cui passaggio in bianconero è stato macchiato da un sistema di gioco che non lo ha mai valorizzato appieno. E di cui è responsabile proprio Massimiliano Allegri, altro nome che potrebbe lasciare Torino ma solo dopo un tira e molla con la società che si preannuncia già estenuante.