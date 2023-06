Wanda Nara non dimentica il passato: c’è lo zampino della ex di Osvaldo

Wanda Nara ancora una volta sotto i riflettori: la grande amica e la rivelazione ai tempi dell’Inter

Non è una novità come quasi ogni cosa che passi tra le mani di Wanda Nara diventi oggetto di grande discussione sui social. D’altronde, i ben 16 milioni di followers su Instagram non sono una casualità: la sexy argentina, anche qui in Italia, ha conquistato proprio tutti.

Nel corso degli ultimi anni la 36enne, nativa di Buenos Aires, ha fatto parlare di sè soprattutto per le scelte nella vita privata. Dalla discussa relazione con Icardi – ex amico del primo marito di Wanda Maxi Lopez, ai continui tira e molla che vanno tutt’ora avanti con l’ex capitano dell’Inter. Circa un anno fa Icardi ha tradito la Nara, con la modella China Suarez, mettendo a serio rischio una relazione che – ad oggi – pare zoppicare vistosamente.

Ma la bellezza di Wanda Nara va di pari passo con la sua bravura: nel mondo dello spettacolo è una presenza davvero importanti ed ultimamante ha ottenuto un ruolo davvero importante. È infatti la conduttrice della conduzione di Masterchef Argentina e anche qui – tra pettegolezzi e polemiche – nulla è mancato intorno alla bella Wanda. E sui social, manco a dirlo, i suoi scatti bollenti fanno quotidianamente impazzire i tanti fan.

Wanda e Jimena, il ricordo ai tempi dell’Inter

Wanda Nara nell’ultima puntata di Masterchef Argentina ha dato il benvenuto all’ex fiamma di Daniel Osvaldo e sua grande amica da diversi anni, Jimena Baròn. Le due, in un discorso abbastanza intimo, hanno parlato della convivenza in Italia e di alcuni retroscena sconosciuti ai più.

La Baròn, in qualità di ospite, è stata quindi protagonista dell’ultimo episodio del famoso show culinario. Wanda ha infatti spiegato come le due bellezze sudamericane si siano conosciute, negli anni scorsi, in Italia. “Abbiamo condiviso tante cose belle insieme, come il Vaticano, piazze, tanti supermercati, tanti bambini…”. Ai tempi, infatti, Wanda al fianco di Icardi e Jimena accanto a Osvaldo erano considerate le Wags più sexy e chiacchierate di quel momento.

La Baròn ha poi concluso rimarcando proprio questo concetto: “Noi eravamo le ragazze dell’Inter“. Nei mesi scorsi, la showgirl e conduttrice argentina ha fatto intendere come Osvaldo in tribuna ci avesse provato con lei. Un episodio che, in ogni caso, non ha scalfito una vecchia amicizia: Wanda e Jimena, in Argentina, sono tra i personaggi più chiacchierati e seguiti sui social.