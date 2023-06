Serie A: colpo Scudetto, prendono Valverde con uno scambio

Federico Valverde a sorpresa lascerà il Real Madrid in questo calciomercato. E il suo futuro sarà in Serie A.

La stagione del Real Madrid è ormai conclusa ed è tempo in casa madrilena di guardare con attenzione alla prossima stagione. Secondo quanto riferito da Cadena SER, tra i giocatori in partenza c’è anche Valverde.

Valverde, quindi, non rientra più nei piani del Real Madrid e la sessione estiva di calciomercato lo potrebbe portare in Serie A attraverso uno scambio. Le riflessioni sono in corso e non possiamo escludere niente almeno fino a quando non si hanno delle conferme da parte dei diretti interessati. Sicuramente si tratta di una possibilità da tenere in considerazione.

Calciomercato: Valverde in Serie A, si chiude con uno scambio

La cessione del Real Madrid di Valverde può essere considerata sicuramente a sorpresa. Nessuno ad oggi si aspettava un passo indietro dei madrileni sul calciatore e per questo motivo ora il suo entourage dovrà mettersi al lavoro per individuare le giuste possibilità per consentire al calciatore di provare a trovare continuità. Le discussioni entreranno nel vivo solamente nei prossimi giorni, ma in queste ultime ore sta prendendo piede una ipotesi da non sottovalutare.

Come ben sappiamo, il Real Madrid ha voglia di riportare in Spagna Brahim Diaz e a questo punto non possiamo escludere a priori uno scambio di calciomercato con Valverde. Il Milan non direbbe assolutamente no al centrocampista e per questo motivo si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione in un momento in cui le incertezze sono diverse.

Si tratta di una possibilità importante sia per Valverde che per il Milan, ma allo stesso tempo anche per il Real Madrid. I Blancos hanno tutta la voglia di riportare Brahim Diaz a casa e la carta del centrocampista può essere quella giusta considerando anche il fatto che i rossoneri dovranno dare vita ad una vera e propria rivoluzione.

Mercato: ipotesi Milan per Valverde

La duttilità di Valverde potrebbe rappresentare una carta importante per il Milan in vista della prossima stagione e quindi attenzione a questa ipotesi di calciomercato. Molto dipenderà anche dal destino di Brahim Diaz.

Se lo spagnolo resterà in rossonero, allora sembra essere molto complicato ipotizzare uno scambio con Valverde. In caso contrario, la trattativa è destinata a decollare soprattutto se si considera che il Milan non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese e per questo motivo solamente con una contropartita questa trattativa di calciomercato potrebbe decollare.