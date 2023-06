“Ama l’Inter”, arriva l’annuncio: un altro ex sulla scia di Lukaku

Un altro ex Inter sarebbe pronto a ripercorrere le orme di Romelu Lukaku: la dichiarazione è alquanto esplicita.

C’è un altro giocatore che sarebbe desideroso di tornare ad indossare la maglia nerazzurra dopo averla lasciata. L’Inter si prepara ad affrontare la partita più importante dei suoi ultimi 13 anni di storia: la squadra di Inzaghi tornerà a giocare una finale di Champions League per la prima volta dal 2010.

Il Manchester City è la grande favorita per la vittoria della competizione, ma i nerazzurri sono pronti a giocarsi le proprie chance per mettere un terzo trofeo in bacheca in questa stagione. Tra i giocatori più in forma c’è Romelu Lukaku, tornato a Milano durante la passata estate dopo un solo anno passato al Chelsea. Il belga potrebbe aver fatto scuola: un altro ex sarebbe pronto a tornare ad Appiano.

Romelu Lukaku ha vissuto una stagione decisamente complicata a causa di un grave infortunio rimediato ad inizio anno con le conseguenti ricadute che ne hanno rallentato il ritorno in campo. Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento è salito di livello. Lui scalpita per una maglia da titolare in finale di Champions, ma il ballottaggio con Dzeko sembra molto equilibrato: Inzaghi prenderà una decisione solo dopo la rifinitura.

Un altro ex come Lukaku: parole al miele per l’Inter

Dopo la partita di Istanbul, Big Rom dovrà fare ritorno al Chelsea per la fine del prestito, ma la sua speranza è quella di rimanere a Milano: le dirigenze ne parleranno nelle prossime settimane. Intanto, però, c’è chi sarebbe pronto ad imitarlo tornando ad indossare la maglia nerazzurra dopo averla lasciata due anni fa. Si tratta di Achraf Hakimi, attualmente giocatore del PSG.

Il marocchino non sarebbe certo della permanenza a Parigi e della sua situazione ha parlato l’agente Alejandro Camaño (lo stesso di Lautaro Martinez) ai microfoni di Interdipendenza: “Ama l’Inter, a Milano è stato felice”. Tuttavia, ha aggiunto come, ad oggi, l’ex Dortmund abbia ancora tre anni di contratto con il PSG. La volontà di tornare all’Inter ci sarebbe, ma la situazione non è delle più semplici. I francesi, infatti, potrebbero chiedere una cifra decisamente elevata per lasciarlo partire.

Ad oggi, dunque, questa possibile trattativa ha i contorni del fanta-mercato e pare molto diversa da quella di Lukaku. Tuttavia, il messaggio di Camaño è chiaro: Hakimi ha i nerazzurri nel cuore e, a volte, la volontà del giocatore è stata determinante nella realizzazione di affari che parevano impossibili (Big Rom docet).