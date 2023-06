Veronica Ruggeri è accecante: in costume fa girare la testa

È già tempo di primi bagni e di sfoggiare il costume per Veronica Ruggeri, la protagonista delle Iene che infiamma i suoi fan su Instagram.

La conduttrice è in ottima forma, lo dimostra con le ultime foto caricate sui social. In relax e pronta per la prossima stagione televisiva, quella che potrebbe rappresentare anche il definitivo salto di qualità.

Veronica Ruggeri sta diventando sempre più un personaggio televisivo molto apprezzato e spesso al centro dell’attenzione. Non solo per la relazione con Nicolò De Vitis, collega con il quale condivide tante passioni. Anche invece per uno stile che la rende unica nel suo genere, davvero apprezzabile per quanti la seguono in tv.

Verona è una donna decisa e combattente, una conduttrice che va in scena con tanta preparazione e la capacità di saper dosare i tanti argomenti sempre allo stesso modo. La ragazza, proprio per questo, sta avendo sempre più soddisfazioni e l’ottimo momento sul lavoro viene anche dimostrato dal relax al mare, che rende felici quanti la seguono su Instagram.

Veronica Ruggeri fa sognare in costume

La conduttrice è sempre più carica e determinata, nella prossima stagione in tv potrebbero partire altri progetti e si farà trovare pronta, senza dubbio. Le inchieste curate con le Iene sono tra le più seguite anche on line e continuano a far discutere, spesso è stata in prima linea per smascherare truffe e raggiri. È invece tutto vero e tutto naturale il suo fisico sfoggiato in riva al mare, Veronica Ruggeri in costume si gode il primo sole della stagione.

Un fisico tonico e che fa impazzire i fan su Instagram, i suoi seguaci stanno raggiungendo un numero considerevole. Sono ben 677 mila i sostenitori on line di Veronica Ruggeri, traguardo che conferma come le sue doti da conduttrice e la sua bellezza sono sempre più al centro dell’attenzione. La Iena al sole è stata così apprezzata, il costume blu ne risalta le forme con la chioma rossa a renderla unica e originale.

Veronica Ruggeri fa centro, i suoi programmi sono ancora visti e commentati dal pubblico, che sta riscoprendo le puntate on line. Soprattutto l’ultima trasmissione su Real Time “Pensavo fosse amore” è stata particolarmente apprezzata, in particolare per la prevenzione fatta col pubblico. Attraverso storie recitate, sono state spiegate le modalità per non cadere vittime di raggiri amorosi on line, spiegando i fenomeni del gosthing e di quanti approfittano della buona fede della gente.