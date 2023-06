Bomba pazzesca: la Juve prende la Stella della Nazionale italiana

Nelle ultime ore una bomba di mercato ha scosso l’ambiente bianconero, con la Juventus che avrebbe messo nel mirino un big

La squadra bianconera vuole costruire una squadra forte per competere, al massimo, nella prossima stagione in Italia e in Europa.

Nel mercato in uscita fa tremare la notizia delle ultime ore. Il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino il centravanti serbo Dusan Vlahovic, ormai ai ferri corti con Allegri. La squadra bavarese ha messo sul piatto una prima offerta da 60 milioni di euro che, però, sembra ancora lontana dalle richieste della società bianconera. La dirigenza della Vecchia Signora potrebbe lasciare partire l’attaccante serbo ma solamente per una cifra di partenza di 80 milioni di euro, l’intenzione è quella di generare una plusvalenza rispetto all’acquisto di quasi due anni fa.

Questo scenario sembra, però, complicato. Difatti da quando è arrivato alla Juventus il rendimento di Dusan Vlahovic è letteralmente crollato ai minimi termini. L’attaccante classe 2000 era devastante ai tempi della Fiorentina. Una volta passato a Torino, sotto la guida di Massimiliano Allegri, non ha più trovato continuità. Un ruolo importante per queste scelte, ovviamente, sarà dettato dal futuro dello stesso tecnico toscano sulla panchina bianconera.

Juventus, i bianconeri vogliono Gigio Donnarumma?

In queste ore una notizia importante sta circolando, direttamente dalla Francia, e riguarda da molto vicino la Juventus. Secondo i media transalpini, infatti, i bianconeri avrebbero proposto un cambio tra portieri, con l’arrivo in Piemonte di Gianluigi Donnarumma e il viaggio a Parigi, invece, per Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco ha ottenuto il rinnovo negli ultimi giorni con la dirigenza bianconera, quindi si tratterebbe senza dubbio di uno scambio di prestiti alla pari. Al momento è solamente un’indiscrezione di mercato, vedremo nelle prossime ore se ci saranno delle conferme.

Gianluigi Donnarumma in queste stagioni al Paris Saint-Germain non è stato in grado di fare un passo avanti rispetto al suo rendimento al Milan. Il portiere della nazionale italiana, senza dubbio, è stato danneggiato dall’avere una concorrenza importante, da parte di Keylor Navas, e inizialmente a non trovare grande continuità.

Ogniqualvolta è stato chiamato in causa lo scorso anno e quest’anno, però, il classe 1999 ex Milan ha fatto molti errori che ne hanno minato le certezze di gara in gara. Potrebbe accettare un cambio di avventura per rilanciarsi, nuovamente, e dare probabilmente la sterzata decisiva nella sua carriera, importante per quello che sarà il suo futuro.