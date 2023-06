Ossessione Milinkovic-Savic: alla Juve con un maxi stipendio

Dopo otto anni vissuti all’ombra del Colosseo, per Sergej Milinkovic Savic sembra giunto il momento di provare una nuova esperienza.

Nel corso degli anni, il centrocampista serbo si è rivelato uno dei migliori calciatori del nostro campionato, con molti club interessati ad acquistarlo. Nonostante una seconda parte di stagione sottotono, il classe 1995 si è reso protagonista di undici reti e otto assist in 47 partite disputate tra campionato e coppe.

Su di lui c’è il forte interesse della Juventus, che lo segue da diversi anni. La ‘Vecchia Signora’ sarà chiamata a sostituire Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno. I 10 milioni netti a stagione richiesti dal centrocampista transalpino sono ritenuti eccessivi dal club bianconero, che ha deciso di rinunciare.

Proprio per questo la dirigenza sta pensando di virare con decisione sul 21 biancoceleste, tanto che starebbero pensando di offrire un contratto importante per convincerlo a sposare la causa bianconera. Sergej Milinkovic Savic è pronto a lasciare la Lazio ma non il campionato italiano. Nonostante il pressing del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il serbo non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024.

La Juventus vira con decisione su Milinkovic Savic: maxi offerta per il serbo

La Juventus, vista la situazione, inizia a muovere passi importanti per cercare di regalarlo ad Allegri che lo stima da sempre. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il club piemontese starebbe pensando di avanzare un’offerta da circa 50 milioni di euro per convincere Claudio Lotito a lasciarlo partire. Visto il contratto in scadenza tra dodici mesi, e la non volontà del calciatore di rinnovare, il patron romano potrebbe decidere di cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Sul classe 1995, però, non c’è solo la Juventus. Anche Milan e Paris Saint Germain stanno monitorando la situazione, anche se la ‘Vecchia Signora’ ha una carta importante da poter giocare. Stiamo parlando di Luca Pellegrini che, nonostante il poco spazio, Maurizio Sarri vorrebbe trattenere in rosa. Oltre ad un conguaglio economico, quindi, la dirigenza bianconera sta pensando di proporre anche l’intero cartellino del terzino sinistro, desideroso di continuare la propria carriera a Roma. Si tratterebbe di un grande colpo per il centrocampo di Massimiliano Allegri, vista la partenza di Rabiot e i continui guai fisici di Paul Pogba. La Juventus è pronta a fare sul serio per il ‘Sergente’, con il popolo biancoceleste che ora trema davvero.